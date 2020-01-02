Джіджі Хадід оголила груди для календаря: сексуальні фото

Одна з найпопулярніших моделей світу Джіджі Хадід погоджується прикрашати не тільки популярні глянці, але й календарі. Зірка опублікувала результати провокаційної зйомки, яка стала своєрідним підтвердженням цього.

Відповідними кадрами зірка похизувалась у своєму блозі в інстаграмі. Джіджі Хадід стала героїнею нового випуску V-Magazine, який невдовзі вийде у продаж, і додатково прикрасила календар, що, за традицією, є своєрідним бонусом січневого номера.

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Для фотосесії автори проєкту обрали досить провокативну ідею, відтак читачі глянцю зможуть побачити американську модель топлес. Джіджі Хадід приміряла тільки приталені штани і стильний кепі, що виглядало дуже сексуально в кадрі. Представники глянцю зробили ставку на природній красі манекенниці, тому на головному фото вона повернулась обличчям до камери, продемонструвавши денний макіяж та відсутність одягу.



Джіджі Хадід прикрасила еротичний календар / Instagram / @gigihadid

А от вже на іншій світлині прихильники запальної Джіджі Хадід зможуть помилуватись її еротичним образом. Зірка обернулась спиною до камери, поставивши руки в задні кишені джинсів.