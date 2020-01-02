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Джіджі Хадід оголила груди для календаря: сексуальні фото

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Джіджі Хадід оголилась / Instagram / @gigihadid

Одна з найпопулярніших моделей світу Джіджі Хадід погоджується прикрашати не тільки популярні глянці, але й календарі. Зірка опублікувала результати провокаційної зйомки, яка стала своєрідним підтвердженням цього.

Відповідними кадрами зірка похизувалась у своєму блозі в інстаграмі. Джіджі Хадід стала героїнею нового випуску V-Magazine, який невдовзі вийде у продаж, і додатково прикрасила календар, що, за традицією, є своєрідним бонусом січневого номера. 

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Для фотосесії автори проєкту обрали досить провокативну ідею, відтак читачі глянцю зможуть побачити американську модель топлес. Джіджі Хадід приміряла тільки приталені штани і стильний кепі, що виглядало дуже сексуально в кадрі. Представники глянцю зробили ставку на природній красі манекенниці, тому на головному фото вона повернулась обличчям до камери, продемонструвавши денний макіяж та відсутність одягу. 

Джіджі Хадід прикрасила еротичний календар
Джіджі Хадід прикрасила еротичний календар / Instagram / @gigihadid

А от вже на іншій світлині прихильники запальної Джіджі Хадід зможуть помилуватись її еротичним образом. Зірка обернулась спиною до камери, поставивши руки в задні кишені джинсів.

Джіджі Хадід позувала топлес
Джіджі Хадід позувала топлес / Instagram / @gigihadid

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Джіджі Хадід Еротика
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