Джіджі Хадід прикрасила ювілейний випуск номера Vogue Arabia: яскраві кадри

Знаменита американська модель Джіджі Хадід вкотре прикрашає обкладинку знаменитих глянців. Цього разу "ангел" Victoria's Secret позувала для ювілейного друкованого випуску Vogue Arabia.

Друкована версія популярного журналу Vogue Arabia святкуватиме свою другу річницю в березні 2019 року. Для ювілейної зйомки редактори журналу вирішили запросити 23-річну американську супермодель, яка постала на обкладинці першого випуску глянцю два роки тому.

Читайте також: Джіджі Хадід в спокусливих образах знялася для обкладинки глянцю: гарячі кадри

Героїня cover story позувала перед камерою німецького фешн-фотографа Петера Ліндберга у декількох образах. Для одного з них вона обрала пишну білу сукню від від Ashi Studio асиметричної довжини, доповнивши їй чоботами зі шнурівкою від Yohi Yamamoto.

Позувати перед Петером Ліндбергом Джіджі Хадід довелося вперше, однак обкладинка для арабської версії глянцю стала для неї 37-ю у списку співпраці з Vogue.

Багато людей пояснюють мій успіх сімейними зв'язками. Однак наше з сестрою дитинство не було голлівудським. Батьки ніколи не поділяли свій успіх зі мною. Після навчання в школі від мене чекали самостійності, тому я не розраховую на одну лише кар'єру моделі,

– зізналася Джіджі Хадід в інтерв'ю головному редактору Vogue Arabia Мануелю Арно.



Джіджі Хадід / Instagram / @voguearabia



Джіджі Хадід / Instagram / @voguearabia



Джіджі Хадід / Instagram / @voguearabia