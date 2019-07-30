Джіджі Хадід засвітилася в туніці українського бренду на острові Міконос

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Джіджі Хадід в туніці від Bevza
Джіджі Хадід в туніці від Bevza / Instagram / @gigi.hadid.news

Знаменита американська модель Джіджі Хадід, яка вважається однією з найзатребуваніших в модельній індустрії, наразі перебуває на відпочинку на острові Міконос. Там вона і потрапила в об'єктиви папараці, де засвітила туніку від бренду української дизайнерки Світлани Бевзи (Bevza).

Вже декілька днів Джіджі та її сестра Белла разом з подругами насолоджуються відпусткою на грецькому острові Міконос. Соціальні мережі повняться їхніми фото і відео з відпочинку, де вони плавають в морі, засмагають та гуляють вулицями острова.

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27 липня 22-річна Джіджі вийшла на публіку у дуже стильному образі, який розбавила річчю українського виробника. Total white look складався з велосипедок, босоніжок на низькому ходу, сумочки та сережок.

Головною родзинкою образу стала довга туніка з розрізом збоку від бренду Bevza, яку було представлено в колекції весна-літо 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIA | @wwjkil in SS19 knitted tunic and cyclists | available online on bevza.com | photo @annadaki

Допис, поширений BEVZA (@bevza)

 

До речі, Джіджі вже не вперше одягає речі від українських дизайнерів. Раніше вона приміряла стильний капелюшок з леопардовим принтом від дизайнера Руслана Багінського (Ruslan Baginskiy).


Джіджі Хадід в капелюшку від Руслана Багінського / Instagram / @gigihadid

А от щодо британської актриси Софі Тернер, зірки "Гри престолів", то минулого року вона одягнула білий комбінезон від того ж бренду Bevza на своє весілля з Джо Джонасом.

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Мода Джіджі Хадід
Джерело: LifeStyle 24
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