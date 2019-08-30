Джіджі Хадід знялась для глянцю топлес: фото

Популярна американська модель Джіджі Хадід стала головною героїнею нового випуску Vogue Brazil. Манекенниця знялась у спекотній зйомці, оголивши свої груди.

Автором фотосесії був знаменитий тандем Луїджі і Янго. Для запальної Джіджі вони підготували нетипові образи та досить сексуальну концепцію.

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На обкладинці манекенниця постала топлес, примірявши тільки колготи в сітку та кепі від Eric Javits. Брендовий ланцюжок від Chanel завершив гарячий образ Джіджі Хадід.

Вже у глянці вона постала у більш скромних образах, одягнувши боді та сукні. Однак не тільки фотосесія зможе вразити читачів. В анонсі вказано, що Джіджі Хадід вирішила порушити актуальну для Бразилії тему – лісові пожежі. Стихія вже наробила чимало шкоди жителям Південної Америки та охопила великі території. Модель закликала всіх згуртуватись навколо проблеми та допомогти людям відновити домівки після пожеж та зупинити руйнування.

Я хотіла б звернути увагу на те, що найбільш важливо зараз для Бразилії. Моє серце з корінними народами Амазонії. Ви можете зробити пожертвування, щоб підтримати місцеві громади, зупинити руйнування і захистити їх права і житла,

– написала Джіджі Хадід.

Відомо, що модель Джіджі Хадід – активна волонтерка та благодійниця. Попри чималі статки і доходи від зйомок вона завжди здійснює перерахунки на благодійні фонди, допомагаючи людям в Африці та Азії. Зокрема, у серпні 2018 року манекенниця їздила до Бангладешу у рамках гуманітарної місії Дитячого фонду ООН. Тоді Джіджі Хадід зустрілась з біженцями у спеціальному таборі та привезла їм найнеобхідніші речі та продукти.