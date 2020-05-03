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Джіджі та Белла Хадід знялись для обкладинки паризького Vogue: фантастичні фото

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Джіджі та Белла Хадід знялись для обкладинки паризького Vogue
Джіджі та Белла Хадід знялись для обкладинки паризького Vogue / Instagram / @gigihadid

Зіркові сестри прикрасили обкладинки подвійного номера Vogue Paris за травень та червень. Джіджі та Белла приміряли вбрання від провідного будинку моди Dolce & Gabbana. Успішні моделі постали у кардинально різних образах, обравши білу та золотисту сукні.

У період карантину редакція паризького Vogue вирішила потішити читачів подвійною порцією краси. На офіційній сторінці глянцю в інстаграмі з'явилися фото обкладинок, на яких постали знамениті сестри Хадід. Белла та Джіджі стали обличчями травнево-червневого випуску фешн-журналу. 

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Для зіркових моделей, яких охрестили "наймоднішими сестрами" індустрії, обрали фантастичні вбрання. На знаменитостях сукні з весняної колекції Dior Couture та осінньої пре-колекції Dolce & Gabbana Alta Moda. На Беллі Хадід була розкішна повітряна сукня білого кольору з об'ємними прозорими рукавами. Вона доповнила її масивними золотими прикрасами – сережками та браслетами. Не менш яскравим був і макіяж зірки шоколадних відтінків з акцентом на очі. 

Натомість Джіджі Хадід постала у більш зухвалому образі. На ній сукня золотого кольру з напівпрозорими вставками і бахромою, яка підкреслює силует її стрункої фігури. Яскраве вбрання доповнили золотими сережками з кільцями та великим браслетом з камінням. З загальною кольоровою гамою контрастував макіяж з фіолетовими тінями. 

 

Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Vogue Джіджі Хадід Белла Хадід Стиль і мода LifeStyle
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