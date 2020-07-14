Українську телеведучу глядачі звикли бачити у вишуканих сукнях та елегантних вбраннях. Проте цього разу для ефіру Лілія Ребрик наважилася поєднати класичну білу сорочку з джинсами, які оголювали її стрункі ніжки завдяки пікантному розрізу до стегон.

Ледь не кожного дня Лілія Ребрик з'являється перед камерами у прямому ефірі, тому до вибору образів ставиться дуже ретельно. Щоразу їй вдається вражати трендовими look, які підкреслюють її жіночність та витонченість. Але ведуча наважилася на сміливий фешн-експеримент, який показала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Лілії Ребрик

Зірка обрала для ефіру програми "Ранок з Україною" білу атласну сорочку з ґудзиками, яку поєднала з темно-синіми джинсами вільного крою з високою талією. Проте головною родзинкою її аутфіту став пікантний розріз на штанах, який оголював ніжку до стегон. Образ завершили білі туфлі-човники на підборах, годинник та сережки.

Лілія Ребрик зізналася, що завдяки небанальним джинсам відчула себе в центрі уваги та наслухалася як компліментів, так і жартів від колег. Сама ведуча з гумором написала, що готова до будь-якої погоди, адже "одній нозі – тепло, другій – прохолодно". Вона також пояснила, що її ліве коліно фотографуватися відмовилося.