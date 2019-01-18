"Джон Уік 3": мережу підкорює трейлер бойовика з Кіану Рівзом та запальною Холлі Беррі

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"Джон Уік 3": сюжет та трейлер бойовика
"Джон Уік 3": сюжет та трейлер бойовика / revengeofthefans.com

Голлівудський актор Кіану Рівз тріумфально повертається на телеекрани в образі Джона Уіка. Це вже третій за рахунком фільм з серії бойовиків Чада Стагельского.

У кінострічці "Джон Уік 3" (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) автори фільма покажуть глядачам світ вбивць. На головного героя, якого зіграв талановитий Кіану Рівз, почнеться справжнє полювання. Джон Уік, порушивши кодекс таємної гільдії, став одним із цілей жорстоких убивць. Сприятиме полюванню й висока ціна, призначена за смерть головного героя. 

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Зазначимо, що у кінострічці актор Кіану Рівз виступив не тільки в ролі актора, але й продюсера. Окрім цього, у захопливому бойовику глядачі зможуть побачити Холлі Беррі, Джейсона Манцукаса, Анжеліку Х'юстон та інших акторів.

Холлі Беррі у фільмі
Холлі Беррі у фільмі "Джон Уік 3" / Coming Soon

Наразі у мережі опублікували трейлер до "Джон Уік 3". Прем'єра кінострічки запланована на 16 травня 2019 року. 

Бойовик "Джон Уік 3": дивитись відео трейлера

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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