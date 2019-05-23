Джордж Клуні розкрив моторошні деталі ДТП в Італії

Голлівудський актор Джордж Клуні потрапив у ДТП на італійському острові Сардинія 10 липня 2018 року. Мопед знаменитості зіткнувся з автомобілем Mercedes неподалік готелю Ollastu, після чого Клуні отримав травми тазу, рук та ніг. Актор днями розповів нові подробиці інциденту в Італії.

Про ДТП Клуні згадав в інтерв'ю виданню Hollywood Reporter, яке було присвячене виходу стрічки "Пастка 22".

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Після інциденту Джордж Клуні вирішив розпрощатись зі своїм мотоциклом марки Harley Davidson та виставив його на продаж. В оголошенні йшлося про те, що актор назавжди закінчив свої поїздки на мотоциклі (саме так вважає дружина Джорджа Амаль Клуні). Однак в інтерв'ю зірка наголосив, що відмовився від свого захопленні лише на деякий час.

Я врізався на мотоциклі в автомобіль на швидкості 112 км на годину. Удар був такий сильний, що мій шолом розколовся навпіл, вибив мене з взуття. Я сильно постраждав. Я просто чекав, поки вимикач вимкнеться. Якщо можна мати дев'ять життів, то я отримав всі одразу – так що я відмовився від їзди на мотоциклі на деякий час,

– зізнався Клуні.



Джордж Клуні / The Daily Mail

Актор додав, що ДТП стала яскравим спогадом з Італії. "Я розбив мотоцикл. Це був дійсно цікавий момент. Я дізнався, що справді не можу літати. Я дуже добре засвоїв цей урок", – зазначив Джордж.

Крім того, очевидцем інциденту став Грант Хеслов – виконавчий продюсер серіалу "Пастка 22". Саме він тримав Клуні на руках до приїзду медиків.