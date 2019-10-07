Джулія Робертс надихнулася легендарним образом героїні з фільму "Красуня": стильні фото акторки

1733 Читать новость на русском
Джулія Робертс
Джулія Робертс / Getty Images

51-річна Джулія Робертс, яку фанати кіно не називають ніяк інакше, як красуня через її культову роль у фільмі 1990-го року, зробила ефектну появу на публіці. Відома акторка відвідала захід Veuve Clicquot Polo Classic, на якому з'явилася в образі, подібному до легендарного "луку" своєї героїні з "Красуні".

Днями в меморіальному парку Вільяма Роджерса, що в Каліфорнії, відбувся турнір з поло, на який завітала відома голлівудська акторка Джулія Робертс. Що цікаво, для спортивних змагань зірка американського кіно одягнула вбрання, яким нагадала фанатам своєї творчості героїню з фільму "Красуня".

Читайте також: Анджеліна Джолі зачарувала ніжним образом на прем'єрі "Малефісенти 2" у Римі

На фанатів Джулії Робертс одразу ж нахлинула хвиля ностальгії, однак не виключено, що сама акторка обрала такий образ, тому що часто згадує свою героїню. Тим паче, у березні наступного року культовий фільм, який приніс їй світову знаменитість та чимало престижних нагород, відзначатиме 30-річний ювілей.

Так, для турніру Veuve Clicquot Polo Classic 51-річна Джулія Робертс одягнула комбінезон з культовим принтом polka dot. Проте цього разу її вибір припав на чорний відтінок вбрання з білим масивним горохом. Костюм відзначався невеликим V-подібним декольте, а також білим поясом, який підкреслював талію.

Стильний образ для спортивної події довершували масивні сонцезахисні окуляри, білі туфлі зі шнурівкою та діамантові сережки.

Джулія Робертс
Джулія Робертс на турнірі з поло та в фільмі "Красуня" 1990-го року / Фото MSN

Джулія Робертс
Джулія Робертс на турнірі з поло / Getty Images

blog_ava
Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні
сьогодні
11707
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Джулія Робертс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Джокер": перетворення з непримітного невдахи у холоднокровного вбивцю
сьогодні 14:22 "Джокер": перетворення з непримітного невдахи у холоднокровного вбивцю
Юлія Ліпенцева 680
Пам'яті Стіва Джобса: найбільш мотивуючі цитати творця iPhone
5 жовтня 10:30 Пам'яті Стіва Джобса: найбільш мотивуючі цитати творця iPhone
Наталя Сколоздра 6323
15 тварин України, яких ми можемо більше не зустріти у природі
4 жовтня 15:04 15 тварин України, яких ми можемо більше не зустріти у природі
Олена Левчук 26135
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 4 – 6 жовтня
4 жовтня 09:03 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 4 – 6 жовтня
384
Що подарувати на День учителя: небанальні сюрпризи для улюблених педагогів
3 жовтня 16:49 Що подарувати на День учителя: небанальні сюрпризи для улюблених педагогів
Квітослава Туз 2379
Новини
Більше новин
Залиште відгук