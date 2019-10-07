Джулія Робертс надихнулася легендарним образом героїні з фільму "Красуня": стильні фото акторки

51-річна Джулія Робертс, яку фанати кіно не називають ніяк інакше, як красуня через її культову роль у фільмі 1990-го року, зробила ефектну появу на публіці. Відома акторка відвідала захід Veuve Clicquot Polo Classic, на якому з'явилася в образі, подібному до легендарного "луку" своєї героїні з "Красуні".

Днями в меморіальному парку Вільяма Роджерса, що в Каліфорнії, відбувся турнір з поло, на який завітала відома голлівудська акторка Джулія Робертс. Що цікаво, для спортивних змагань зірка американського кіно одягнула вбрання, яким нагадала фанатам своєї творчості героїню з фільму "Красуня".

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На фанатів Джулії Робертс одразу ж нахлинула хвиля ностальгії, однак не виключено, що сама акторка обрала такий образ, тому що часто згадує свою героїню. Тим паче, у березні наступного року культовий фільм, який приніс їй світову знаменитість та чимало престижних нагород, відзначатиме 30-річний ювілей.

Так, для турніру Veuve Clicquot Polo Classic 51-річна Джулія Робертс одягнула комбінезон з культовим принтом polka dot. Проте цього разу її вибір припав на чорний відтінок вбрання з білим масивним горохом. Костюм відзначався невеликим V-подібним декольте, а також білим поясом, який підкреслював талію.

Стильний образ для спортивної події довершували масивні сонцезахисні окуляри, білі туфлі зі шнурівкою та діамантові сережки.



Джулія Робертс на турнірі з поло та в фільмі "Красуня" 1990-го року / Фото MSN



Джулія Робертс на турнірі з поло / Getty Images