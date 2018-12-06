Джулія Робертс очолила список найкращих акторів 2018 року за версією The New York Times

Найстаріша газета США назвала імена найкращих акторів, які відзначились професійними вкладами в світі кіно, і зняла з ними красиві короткометражні епізоди. В список дванадцяти найкращих акторів увійшли Джулія Роберст, Емма Стоун, Тоні Коллетт та інші.

Імена дванадцятьох голлівудських акторів, що стали переможцями у цьому рейтингу, щоденна газета The New York Times опублікувала на своєму сайті.

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Також американське видання організувало зйомку переможців у серії танцювальних роликів. Поставновки для голлівудських зірок організовував хореограф-резидент Нью-Йоркського балету Джастін Пек. Актори зіграли звичайних персонажів у буденних ситуаціях, наприклад, переповнений вагон метро, очікування в кабінеті до лікаря, чи неочікувана злива. Однак вони показали, як потрібно, здавалося б, жахливий момент сприймати з позитивом і він одразу стане чарівним.

Найкращі актори 2018 року

Джулія Робертс

Тоні Коллетт

Кіт Станфілд

Гленн Клоуз

Реджина Голл

Ітан Гоук

Елсі Фішер

Ялиця Апарісіо

Ю А Ін

Емма Стоун

Олівія Колман

Рейчел Вайс