Джулія Робертс очолила список найкращих акторів 2018 року за версією The New York Times

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Джулія Робертс
Джулія Робертс / Instagram/ @juliaroberrts

Найстаріша газета США назвала імена найкращих акторів, які відзначились професійними вкладами в світі кіно, і зняла з ними красиві короткометражні епізоди. В список дванадцяти найкращих акторів увійшли Джулія Роберст, Емма Стоун, Тоні Коллетт та інші.

Імена дванадцятьох голлівудських акторів, що стали переможцями у цьому рейтингу, щоденна газета The New York Times опублікувала на своєму сайті.

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Також американське видання організувало зйомку переможців у серії танцювальних роликів. Поставновки для голлівудських зірок організовував хореограф-резидент Нью-Йоркського балету Джастін Пек. Актори зіграли звичайних персонажів у буденних ситуаціях, наприклад, переповнений вагон метро, очікування в кабінеті до лікаря, чи неочікувана злива. Однак вони показали, як потрібно, здавалося б, жахливий момент сприймати з позитивом і він одразу стане чарівним.

Найкращі актори 2018 року

Джулія Робертс
Тоні Коллетт
Кіт Станфілд
Гленн Клоуз
Реджина Голл
Ітан Гоук
Елсі Фішер
Ялиця Апарісіо
Ю А Ін
Емма Стоун
Олівія Колман
Рейчел Вайс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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