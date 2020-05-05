Джулія Робертс одягнула свою найкращу сукню та уявила, що вона на Met Gala

Американська актриса Джулія Робертс рідко виходить на червоні доріжки світських подій та не витрачає зайві кошти на гламурне життя. Відомо, що елітний бал костюмів в музеї Метрополітен Met Gala є недешевим задоволенням, але через його скасування у 2020 році Джулія дозволила собі трішки іронії.

На своїй інстаграм-сторінці 52-річна актриса опублікувала фото, на якому стоїть одягнена у пишну чорно-білу сукню із шлейфом на краю ванни та виглядає у вікно. У руках жінка тримає стакан з рідким вмістом, можливо, алкоголем та поділилась, що вчора так і не пішла на бал Met Gala.

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"Ось я ... не збираюся сьогодні ввечері на бал", – йдеться у тексті до фотографії.

Бал Інституту костюма, який ще часто називають "фешн-Оскаром", мав відбутись 4 травня, але скасували через пандемію коронавірусу. Відтак чимало зірок відклали свої яскраві образи на наступний рік, а деякі, такі як Кеті Перрі, навіть показали, у якому епатажному вбранні повинні були прийти на подію.

Ймовірно, сукня Джулії Робертс із цієї фотографії теж повинна була красуватись на червоній доріжці Met Gala 2020.

Нагадаємо, що західні ЗМІ нещодавно повідомляли, що Джулія Робертс у час каранатину прийняла рішення розлучитись зі своїм чоловіком Даніелем Модером після 18 років шлюбу. Подружжя начебто роз'їхалось по різних будинках (вона – у Сан-Франциско, а він – у Лос-Анджелесі) і вже готують папери для розлучення одразу після завершення карантину. У подружжя є троє дітей.