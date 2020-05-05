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Джулія Робертс одягнула свою найкращу сукню та уявила, що вона на Met Gala

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Джулія Робертс
Джулія Робертс / Instagram / @juliaroberts

Американська актриса Джулія Робертс рідко виходить на червоні доріжки світських подій та не витрачає зайві кошти на гламурне життя. Відомо, що елітний бал костюмів в музеї Метрополітен Met Gala є недешевим задоволенням, але через його скасування у 2020 році Джулія дозволила собі трішки іронії.

На своїй інстаграм-сторінці 52-річна актриса опублікувала фото, на якому стоїть одягнена у пишну чорно-білу сукню із шлейфом на краю ванни та виглядає у вікно. У руках жінка тримає стакан з рідким вмістом, можливо, алкоголем та поділилась, що вчора так і не пішла на бал Met Gala.

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"Ось я ... не збираюся сьогодні ввечері на бал", – йдеться у тексті до фотографії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberts)

 

Бал Інституту костюма, який ще часто називають "фешн-Оскаром", мав відбутись 4 травня, але скасували через пандемію коронавірусу. Відтак чимало зірок відклали свої яскраві образи на наступний рік, а деякі, такі як Кеті Перрі, навіть показали, у якому епатажному вбранні повинні були прийти на подію. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

 

Ймовірно, сукня Джулії Робертс із цієї фотографії теж повинна була красуватись на червоній доріжці Met Gala 2020.

Нагадаємо, що західні ЗМІ нещодавно повідомляли, що Джулія Робертс у час каранатину прийняла рішення розлучитись зі своїм чоловіком Даніелем Модером після 18 років шлюбу. Подружжя начебто роз'їхалось по різних будинках (вона – у Сан-Франциско, а він – у Лос-Анджелесі) і вже готують папери для розлучення одразу після завершення карантину. У подружжя є троє дітей. 

Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Met Gala Мода Голлівуд Джулія Робертс Стиль і мода
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