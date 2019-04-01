Джулія Робертс приголомшила стильним образом на урочистому заході: фото

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Джулія Робертс в Голлівуді
Джулія Робертс в Голлівуді / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Джулія Робертс і досі залишається еталоном стилю і жіночності в Голлівуді. Зірка підтвердила неофіційний статус публічним виходом у смарагдовому костюмі.

Лос-Анджелес – це справжня мекка для голлівудських знаменитостей, адже саме в цьому місті щодня відбуваються гучні світські події, які неможливо пропустити. Один з таких заходів – урочисте відкриття зірки на знаменитій Алеї слави.

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Цього разу престижну відзнаку отримала 62-річна дружина Тома Хенкса – Ріта Вілсон. Підтримати акторку у такий знаковий день прийшли не тільки найближчі її родичі, але й зіркові друзі. Зокрема, 51-річна Джулія Робертс. 

Перед камерами зірка постала у розкішному смарагдовому костюмі з широкими штанами і подовженим піджаком. До вбрання Джулія Робертс підібрала чорне взуття на підборах, різнокольорову сумку та рожеві окуляри. Хвилясте волосся і лаконічний макіяж завершили ефектний look знаменитості.

Щасливий день Ріти Вілсон, – прокоментувала подію Джулія Робертс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberrts)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberrts)

А от винуватиця урочистого заходу постала перед журналістами та прихильниками у чорній сукні, розшитій білими камінцями. Ріта Вілсон доповнила свій образ босоніжками на підборах та прикрасами. Виглядала голлівудська акторка дуже щасливою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberts)

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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