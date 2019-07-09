Джулія Робертс знялась для глянцю та розповіла, чому інтернет погано вплинув на кіно

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Джулія Робертс для Marie Claire Australia
Джулія Робертс для Marie Claire Australia / www.marieclaire.com.au

Голлівудська кіноактриса Джулія Робертс взяла участь у фотоісторії для серпневого номеру австралійського Marie Claire. Зірка не лише знялась у стильних осінніх образах, а й поділилась думками про сьогоднішній стан кіноіндустрії.

За словами 51-річної американки, інтернет і соцмережі відіграли негативну роль в кінобізнесі. Ще 30 років тому актори не могли просто так стати зірками, не маючи за спиною кар'єрних здобутків, передає Marie Claire.

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"Все змінилось. Коли я починала свою кар'єру, не було соцмереж, практично не було інтернету. Люди не могли робити фото на свої телефони! Була певна логічна послідовність в побудові кар'єри. Ти знімаєшся у фільмі і якщо він успішний, у тебе є можливість продовжувати акторську діяльність. Якщо твій другий фільм успішний, тобі будуть платити більше грошей за наступну роль. Зараз будь-хто може просто з'явитися з нізвідки і стати суперзіркою. Мені здається, це дуже дестабілізує", – зазначила Джулія.

Джулія Робертс
Джулія Робертс для Marie Claire Australia / Фото Marie Claire

Щодо фотоісторії, то автором світлин став Алекс Любомирські, а для зйомки Робертс приміряла декілька дуже стильних і трендових речей: oversize-костюми, футболки та класичні блузи. Все виглядало доволі стримано і водночас дуже елегантно.


Джулія Робертс для Marie Claire Australia / Фото Marie Claire

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Мода Джулія Робертс
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