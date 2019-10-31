"Джуманджі: Наступний рівень": в мережі з'явився фінальний трейлер до пригодницького фільму

Вже незабаром на великий світовий екран, а також в український прокат вийде нова частина фентезійного фільму "Джуманджі: Наступний рівень". Пригодами вражатиме неперевершений акторський склад, а оновлений сюжет і ще краща зйомка – підкорюватимуть серця одне за одним.

Фінальний трейлер картини опублікували представники компанії Sony, яка займається зйомками фільму, на їхньому ютуб-каналі.

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Як відомо, фільм "Джуманджі: Наступний рівень" стане продовженням попередньої частини під назвою "Джуманджі: Поклик Джунглів". Незважаючи на те, що до прем'єри залишилося менше, ніж місяць, творці нової частини замовчують детальні подробиці сюжету кінокартини, у якій розкажуть про незвичайну гру та її часників.

Відомо лише те, що замість дітей і підлітків, які були головними героями попередніх частин, у центрі сюжету постануть старенькі дідусі, які, погодившись на умови чарівної настільної гри, перетворяться у красивих молодиків.

Одного з пенсіонерів зіграє Денні Де Віто, якому дістанеться мускулисте тіло Двейна Джонсона. Також у третій частині франшизи зіграють актори, які знімалися у попередній "Джуманджі: Поклик Джунглів". Серед них Кевін Гарт, Джек Блек, Карен Гіллан і Нік Джонас. З дебютом у "Джуманджі" можна привітати Денні Де Віто, Денні Ґловера та Awkwafina.

Дивитися фінальний трейлер до фільму "Джуманджі: Наступний рівень": відео

Дивитися український трейлер до фільму "Джуманджі: Наступний рівень": відео