"Джуманджі: Наступний рівень": в мережі з'явився фінальний трейлер до пригодницького фільму

162 Читать новость на русском
"Джуманджі: Наступний рівень"
"Джуманджі: Наступний рівень" / IMDb

Вже незабаром на великий світовий екран, а також в український прокат вийде нова частина фентезійного фільму "Джуманджі: Наступний рівень". Пригодами вражатиме неперевершений акторський склад, а оновлений сюжет і ще краща зйомка – підкорюватимуть серця одне за одним.

Фінальний трейлер картини опублікували представники компанії Sony, яка займається зйомками фільму, на їхньому ютуб-каналі.

Читайте також: Фільм "Джокер" номінували на всі основні категорії Оскара-2020

Як відомо, фільм "Джуманджі: Наступний рівень" стане продовженням попередньої частини під назвою "Джуманджі: Поклик Джунглів". Незважаючи на те, що до прем'єри залишилося менше, ніж місяць, творці нової частини замовчують детальні подробиці сюжету кінокартини, у якій розкажуть про незвичайну гру та її часників.

Відомо лише те, що замість дітей і підлітків, які були головними героями попередніх частин, у центрі сюжету постануть старенькі дідусі, які, погодившись на умови чарівної настільної гри, перетворяться у красивих молодиків.

Одного з пенсіонерів зіграє Денні Де Віто, якому дістанеться мускулисте тіло Двейна Джонсона. Також у третій частині франшизи зіграють актори, які знімалися у попередній "Джуманджі: Поклик Джунглів". Серед них Кевін Гарт, Джек Блек, Карен Гіллан і Нік Джонас. З дебютом у "Джуманджі" можна привітати Денні Де Віто, Денні Ґловера та Awkwafina.

Дивитися фінальний трейлер до фільму "Джуманджі: Наступний рівень": відео

Дивитися український трейлер до фільму "Джуманджі: Наступний рівень": відео

 

blog_ava
Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
сьогодні
8046
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
10 атмосферних мультфільмів, які варто подивитися на Геловін: яскрава підбірка
сьогодні 20:05 10 атмосферних мультфільмів, які варто подивитися на Геловін: яскрава підбірка
Марта Вересюк 4293
Дотепні і оригінальні ідеї на Геловін, які може повторити кожен
сьогодні 18:04 Дотепні і оригінальні ідеї на Геловін, які може повторити кожен
Квітослава Туз 1963
Костюми на Геловін-2019 для дітей: підбірка найкращих образів
сьогодні 14:02 Костюми на Геловін-2019 для дітей: підбірка найкращих образів
Квітослава Туз 630
Жіночі костюми на Геловін-2019: оригінальні та моторошні образи
сьогодні 12:01 Жіночі костюми на Геловін-2019: оригінальні та моторошні образи
Квітослава Туз 1957
Легкий та простий макіяж на Геловін: 14 страхітливих ідей, які можна зробити в домашніх умовах
30 жовтня 17:12 Легкий та простий макіяж на Геловін: 14 страхітливих ідей, які можна зробити в домашніх умовах
Квітослава Туз 459
Новини
Більше новин
Залиште відгук