Дзідзьо показав дитяче фото з першої зйомки для телебачення

Популярний співак Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) є одним із найуспішніших артистів України. Щоразу він вражає телеглядачів яскравими костюмами та несподіваними перевтіленнями. Однак перша його зйомка була особливою, а перед камерою майбутній артист гордо постав у костюмі.

Відповідним кадром Дзідзьо вирішив поділитись на офіційній інстаграм-сторінці. За словами співака, його ще в шкільному віці запросили взяти участь у записі "Новорічного вогника". Звісно, Дзідзьо, який мріяв про сцену, погодився виступити, а його мама допомогла підготуватись до зйомки.

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Артист пригадав, що напередодні створення шоу його мама повезла його до Львова, де й купила класичний костюм та метелик. У святковому вбранні Дзідзьо виконав композицію Робертіно Лореті та з цього й розпочав свій шлях до шоу-бізнесу.

"Це мій перший костюм, який мама купила мені у львівському ЦУМі для мого першого виступу на телебаченні у Новорічному вогнику. Я виконував пісню з репертуару Робертіно Лореті O Sole Mio. Коли я одягнув новий костюм, мої високі ноти забриніли як гірський ручай. Від солідності я так напружував груди, що ледь не тріскав на всю Львівську область. Але скажу вам чесно: дівчатам це дуже подобалось", – кумедно розповів Дзідзьо.

Цікаво, що Дзідзьо змалку навчався академічному вокалу. Музична школа, перша премія на вокальному конкурсі, училище та Університет культури і мистецтв – здається, він завжди знав, що буде виступати на сцені та поступово втілював свою мрію. Вже у 2009 році за ініціативою Андрія Кузьменка з гурту "Скрябін" Михайло Хома створив проєкт DZIDZIO, який наразі є одним з найуспішніших. Головною особливістю колективу є гумор і яскраві костюми, які завжди приваблювали меломанів.