Дзідзьо розповів про втрату батька: відео

Успішний і талановитий – саме таким прихильники звикли бачити співака Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома). Однак перед славою артист пережив сімейні трагедії, про які тепер вирішив розповісти.

У неділю, 26 травня, відбувся перший ефір розважального шоу "Голос. Діти-5". Одне із суддівських крісел зайняв співак Дзідзьо, який під час "сліпих прослуховувань" був заворожений талантом маленьких українців та запросив до своєї команди 5 вокалістів. Та один виступ викликав у співака особливі емоції.

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Максим Давидюк заспівав на сцені пісню Крістіни Агілери "Hurt". Композицію він присвятив батьку, який помер. У спілкуванні з тренерами 11-річний хлопчик зізнався, що тільки після втрати люди починають замислюватись, наскільки рідні були особливими в їхньому житті. Від такої щемливої історії весь зал не стримав своїх сліз, а от Дзідзьо поділився своєю історією.

За словами артиста, він, як ніхто інший, розуміє маленького співака. Його батька не стало, коли Дзідзьо було 13. Тоді ж за кордон поїхала мама, яка мусила самотужки виховувати сина.

Я в 13 років так само втратив тата. Сам жив, моя мама поїхала за кордон. Для мене це дуже важлива тема. Я скажу, що, коли людина переживає те, що ти пережив, і те, що я переживав, в неї відкривається інакше відчуття. Підтримуєш мене в цьому?

– запитав Дзідзьо у хлопчика.

У відповідь Максим Давидюк відповів, що погоджується. Однак подібні історії не вплинули на вибір вокаліста, тому він приєднався до команди Джамали.

Голос. Діти-5: дивіться відео – виступ Максима Давидюка та несподіване зізнання Дзідзьо

Раніше Дзідзьо розповідав, що своїй матері він завдячує життям. У 1983 році Галина Янівна потрапила до шпиталю зі складними опіками ноги. Тільки при обстеженні медики виявили, що жінка перебуває на другому місяці вагітності, тому наполегливо радили їй зробити аборт. Попри моторошні прогнози вона вирішила залишити первістка, врятувавши Дзідзю життя.