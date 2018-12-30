Дзідзьо з лікарняного ліжка привітав українців з Новим роком: відео

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Дзідзьо
Дзідзьо / Instagram / @dzidzio

Український співак Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома), який став жертвою нападу у Києві 28 грудня біля радіостанції, перебуває у лікарні. Внаслідок побиття Михайло може втратити слух.

Однак ці обставини не вплинули на рішення Дзідзьо привітати своїх шанувальників з Новим роком. Ролик артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Співак записав відео прямо з лікарняного ліжка і побажав українцям здоров'я, успіху, достатку, щастя і веселого настрою.

Старому вдячні, але приймаємо новий і пам'ятаємо, що в новому році нас чекає фантастичне майбутнє. Дякую за підтримку!
– додав він.

Дзідзьо привітав фанів з Новим роком: дивіться відео

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Нагадаємо, що PR-менеджер гурту Лілія Слюсар ще зранку 28 грудня підтвердила факт нападу на Дзідзьо. За її словами, ймовірний ініціатор нападу, Михайло Мішков, приїжджав до їхнього офісу із заявами, що є співвласником компанії DZIDZIO. Чоловік стверджував, що викупив 25% акцій в екс-учасника гурту Олега Турка, тому претендує на частку від доходів Михайла Хоми. Сам Мішков переконує, що є жертвою в цій ситуації, адже після купівлі акцій йому ніхто не надав інформацію про доходи та сплату податків. Відтак чоловік приїхав до офісу "Хіт ФМ", аби розібратись із ситуацією.

Водночас представники Дзідзьо ставлять під сумнів правомірність цього продажу, адже жодних документів вони не бачили. Тому та угода, якою апелює Мішков, за словами Лілії Слюсар, може бути незаконною.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Напад на Дзідзьо
Джерело: 24 канал
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