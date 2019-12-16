Дзідзьо зізнався, чи ревнувала його дружина до Олі Полякової

Український співак та актор Дзідзьо презентував свою нову роботу – серіал "Відморожений". В одному з інтерв'ю він відверто розповів про зйомки кінострічки та про досить пікантний досвід у "Свінгерах". Зокрема, Дзідзьо розповів, чи ревнувала його дружина до колеги по фільму Олі Полякової.

Артист дав відверте інтерв'ю 1+1. Дзідзьо зізнався, що створення серіалу "Відморожений" збіглося з двома іншими його проєктами, тому актору довелось знаходити баланс в графіку.

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"У мене все переплелося – багато концертів, зйомки "Голосу. Діти" і серіалу. Тому найскладніше, певно, не заснути. Буває "вимикаюсь", на майданчику тиша і лише моє "х-р-р". Колеги знімають на відео, а я помічаю, нервую і всіх розганяю", – пригадав Дзідзьо.

Встигли оцінити нову роботу артиста його найрідніші люди – мама і дружина. Дзідзьо не приховує, що колись співачка Ярослава Притула, яка є його обраницею, не розуміла творчих ідей, тому вдавалась до критики. Та і тепер, коли телепроєкти артиста мають шалену популярність, його рідні можуть вказувати на недоліки.

Деколи критикують, а деколи їм подобається. Колись вони взагалі не розуміли, чим займаюся. А я не мав часу, щоб їм пояснювати – просто робив. Так було потрібно,

– зізнався він.

Цікаво, що у "Свінгерах-2" Дзідзьо зіграв секс-гуру. Проте досить провокативна роль та пікантні сцени з Олею Поляковою зовсім не бентежили його дружину Ярославу. Сам же Дзідзьо розповів, що не переживав за ревнощі коханої, а більше боявся реакції чоловіка "Королеви ночі".

Більше переймався за чоловіка Полякової, який на прем’єрі "Свінгерів-2" сидів позаду мене. Але дарма – всі залишилися задоволеними. Згодом Оля зателефонувала і запросила мене на новосілля, яке збіглося з днем народження її коханого. Я подзвонив, привітав його. Тож ми, фактично, друзі,

– зазначив артист.

Окрім цього, Дзідзьо заявив, що його дружина, яка є співачкою, хоче реалізувати себе як акторка. Проте у свої проєкти артист не поспішає її запрошувати, бо надто прискіпливий до кожного кадру.

"Навіть дуже планує, але на майданчику зі мною неможливо родичатися. Поблажок не буде. Не потуратиму – все відбуватиметься натурально, як і має бути. Моя позиція зрозуміла: в житті потрібно перемагати, мріяти та досягати. Ніхто тобі не допоможе, якщо сам цього не зробиш. Таке усвідомлення прийшло до мене давно", – додав він.

Що відомо про особисте життя Дзідзьо?Дзідзьо веде досить закритий спосіб життя, тому журналістам відомо вкрай мало про його стосунки з Ярославою Притулою. Познайомилась пара під час навчання у музичному училищі. Згодом перспективний артист створив власну групу "Михайло Хома і друзі", куди запросив Ярославу. Одружились закохані у 2013 році.