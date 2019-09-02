Ед Ширан покидає сцену на півтора року

Британський виконавець Ед Ширан, який увійшов в п’ятірку найбагатших знаменитостей світу за версією Forbes, вирішив піти зі сцени на півтора року. Причиною цьому став гастрольний тур, який тривав більше двох років по всьому світу.

Лише кілька днів тому завершився концертний тур Еда Ширана Divide Tour, що тривав з березня 2017 року і став найкасовішим в історії музики (755,6 мільйона доларів). Після двох виснажливих років британець вирішив ненадовго зупинитись і приділити час сім’ї, зокрема, дружині Черрі Сіборн, повідомляє The Independent.

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"Як ви можете знати, а можете і не знати, я був в гастролях Divide вже більше двох років, і це останній день", – зазначив артист під час свого останнього виступу в Chantry Park в Великобританії.

Разом з цим він додав, що йде зі сцени на 18 місяців, але обіцяє повернутись до фанатів.

Сьогодні закінчується мій тур. Це і гірко, і радісно одночасно. Я вас дуже люблю. Це мій останній концерт в найближчі півтора року,

– сповістив прихильникам Ширан, порівнявши завершення туру з "розставанням з дівчиною, з якою ви були разом кілька років".