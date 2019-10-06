Ед Ширан зняв кліп у стилі шпигунського фільму з Cardi B і Камілою Кабелло: відео

Популярний британський співак Ед Ширан, який увійшов в п’ятірку найбагатших знаменитостей світу за версією Forbes, презентував відеокліп. Знаменитість зняв ролик у стилі "бондіани" на пісню South of the Border, у якому також знялися відомі співачки – Каміла Кабелло і Cardi B.

Ед Ширан ще на початку вересня 2019 року заявив, що бере музичну перерву на півтора року, щоб приділити свій час сім'ї. Причиною паузи став гастрольний тур, який тривав понад двох років по всьому світу.

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Однак артист таки зробив сюрприз шанувальникам, презентувавши 4 жовтня новий кліп на пісню South of the Border зі свого четвертого студійного альбому No.6 Collaborations Project.

Відеокліп вийшов дуже ефектний і був знятий у стилі шпигунського мініфільму. У ньому зіграли Каміла Кабельо, Cardi B, Алексіс Рен і Пол Кармірян.

Ед Ширан – South of the Border: дивіться відеокліп