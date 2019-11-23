Едгар Камінський був проти пластичних операцій ексдружини Слави з "НеАнгелів": подробиці
Співачка Слава з "НеАнгелів" офіційно розлучилася зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським 1 липня 2019 року за його ініціативою. У той час, коли Слава в інтерв'ю розповідала, що не розуміє причини розриву, Едгар вирішив прокоментувати розбіжності в сім'ї.
Едгар Камінський розповів про причини розлучення з Славою в інтерв'ю в рубриці "Кава з перцем" програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".
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Чоловік зізнався, що йому було складно через ревнощі співачки. Відтак йому було важко зосередитись на роботі. "Ніхто тарілками в мене не кидав, але, дивіться, я так скажу вам, у мене дуже складна професія, я оперую людей, і мені потрібно бути максимально сконцентрованим і максимально спокійним", – розповів Едгар.
Крім цього, пластичний хірург поділився постійним бажанням ексдружини змінювати свою зовнішність, однак Камінський був проти цього. Ці розбіжності стали причиною конфліктів подружжя.
Вона хотіла постійно себе поліпшити – трохи збільшити форму грудей, або якось змінити ніс, губи. Я був проти цього. І це було табу, я постійно казав "ні". Ми лаялися і могли кілька тижнів не говорити на цю тему,
– додав Едгар.
Едгар Камінський також заявив, що у майбутньому до Слави точно не повернеться. Пластичний хірург додав, що наразі перебуває у нових стосунках.
Ні, до Слави я не повернуся і це факт... А дітей ще хочу, може четверо або шестеро. Для мене ідеальна жінка - та, яка знає собі ціну, довіряє мені, комунікабельна і відкрита... У мене є нові відносини,
– підсумував він.
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