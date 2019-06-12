Едгар Камінський розповів, що вперше подавав на розлучення ще у 2017 році: подробиці розставання

Зіркова пара, якою милувалися чимало шанувальників, розлучається. Едгар Камінський вперше відверто написав про розлучення зі Славою і про те, чому прийняв таке рішення. За його словами, вперше про розставання він задумався у 2017 році.

Едгар Камінський порушив мовчання, якого вони зі Славою дотримувалися протягом тижня, і привселюдно прокоментував розлучення. Спільне фото, під яким відомий пластичний хірург написав відверте зізнання, він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Едгар написав, що вирішив викласти усе, як є, тому що прочитав багато гнівних коментарів.

Я не забув подякувати дружині, я просто не можу бути вдячним їй за щось окремо. Хто дивився мої інтерв'ю, відео, виступи на конференціях або читав мої пости, знає, як я ціную Славу. Я вдячний їй за все. Коли ти живеш в шлюбі, в справжньому коханні, то все робиться від душі, від чистого серця і ти не чекаєш оди і хвали. Сімейні вчинки саме такі. Я не роблю нічого спонтанно. Всі мої вчинки зважені і обдумані,

– написав Едгар Камінський.

Після цього він додав, що вперше подав заяву на розлучення ще у 2017 році. Однак через півроку, напередодні судового процесу, вирішив дати собі другий шанс.

Я завжди так роблю – даю другий шанс не іншій людині, не співробітнику, не другові чи знайомому, а саме собі, адже це моє рішення, мій вчинок і мій висновок. Другий шанс – це час для аналізу першого рішення і виведення. Часовий проміжок, як правило, невеликий. У нашому випадку він тривав 2 роки – 2 роки аналізів, порівнянь, висновків,

– зізнався пластичний хірург.

Проте після цього він зазначив, що він прийняв рішення і воно пов'язане тільки з його дружиною, Славою і ні з ким іншим. "Істинну причину нашої ситуації знають і можуть зрозуміти тільки близькі люди. Їх не більше 20-ти чоловік. Вони непублічні і не коментують фотографії. Але саме їм відомо, чому так сталося і, повірте, у них немає питань. Я прошу не спекулювати на темі нашої сім'ї. Вам буде складно зрозуміти, що сталося. Ви 100% не знаєте нас. Мені і самому до сих пір не віриться", – продовжив Едгар Камінський.

На завершення він попросив фанатів поважати їхню сім'ю і не писати гнівних коментарів, а підійти своєї коханої людини і сказати їй про своє кохання.