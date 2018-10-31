Екс-дружина Ченнінга Татума вперше прокоментувала свої нові стосунки: деталі

1005 Читать новость на русском
Дженна Д’юенн прокоментувала нові стосунки
Дженна Д’юенн прокоментувала нові стосунки / Фото із соцмереж

Після розлучення з голлівудським актором Ченнінгом Татумом його екс-кохана Дженна Д’юенн прокоментувала особисте життя. зірка фільму "Крок вперед" лаконічно заявила, що вже має нові стосунки.

Несподіване зізнання вона зробила на благодійному вечорі Baby2Baby, що проходив у Лос-Анджелесі. Як повідомляє Us Weekly, Дженна Д’юенн закрутила роман із актором Стівом Казі. За словами акторки, з новим бойфрендом вона абсолютно щаслива. 

Читайте також: Голлівудське розлучення: Дженна Д’юенн вимагає матеріальної підтримки від Ченнінга Татума

"Я не коментую своє особисте життя, але дякую, що все ж поцікавилися. Я дуже щаслива", – лаконічна відповіла на питання журналістів Дженна Д’юенн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Steve Kazee (@stevekazee)

 

Варто зазначити, що на благодійний вечір Дженна прийшла без свого обранця. Акторка виглядала розкішно у білому комбінезоні без бретельок та взутті на підборах. Дженна Д’юенн красувалась перед камерами разом з Дженніфер Гарнер, Джессікою Альбою, Емі Адамс, Олівією Уайлд та іншими голлівудськими красунями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений baby2baby (@baby2baby)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jenna Dewan (@jennadewan)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jenna Dewan (@jennadewan)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Laini Reeves (@laini_reeves)

 

Нагадаємо, що раніше журналісти LifeStyle 24 повідомляли, що Ченнінг і Дженна подали документи на розлучення. Подружжя продовжує виховувати спільну дочку, 5-річну Еверлі, і просять у суду дозволу на спільну опіку. Актори запевняють, що прагнуть порівну проводити час з дитиною, щоб розлучення не було для неї великою травмою. 

Теги: Кіно Голлівуд LifeStyle Зіркові романи
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
13 вересня 16:14 Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
1406
Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
13 вересня 15:48 Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
1536
З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
13 вересня 15:26 З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
1042
Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
13 вересня 16:51 Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
947
Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
13 вересня 17:14 Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
1706
Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
13 вересня 17:39 Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
3460
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук