Екс-дружина нового бойфренда Леді Гаги кумедно відреагувала на роман

Кілька днів тому прихильники співачки Леді Гаги були вражені неочікуваною новиною – вона зав’язала нові відносини з відомим саунд-продюсером Деном Хартоном. Його колишня дружина вже іронічно прокоментувала роман.

Журналістам видання People вдалось дізнатись, що раніше Ден Хартон протягом 5 років був одружений з акрисою Отемн Гуззарді (Autumn Guzzardi). У своєму Instagram жінка залишила неоднозначний допис зі своїм фото, яке підписала "Poker Face".

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Саме таку назву має одним з найвідоміших хітів Леді Гаги, який вийшов у 2009 році та підкорив весь світ. Фанати одразу ж зрозуміли натяк Отемн і чимдуж вирішили підтримати екс-дружину Хартона, ображаючи тим самим Леді Гагу. До слова, сторінку Леді Гаги також нещодавно атакували російські коментатори, звинувачуючи артистку у розриві відносин Бредлі Купера та Ірини Шейк.



Коментарі на сторінці Отемн Гуззарді / Instagram / @autumnguzzardi