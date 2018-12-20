Екс-перша леді США Мішель Обама вразила яскравим виходом у чоботах за 100 тисяч гривень

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Мішель Обама в чоботах від Balenciaga
Мішель Обама в чоботах від Balenciaga / Instagram/ @iamhoneygerman

Дружина 44-го американського президента, яка нещодавно випустила свою нову книгу "Becoming" ("Становлення"), стала частою гостею телевізійних програм. У своїх інтерв’ю вона розповідає усе, що стосується її нового творіння. Так, на паблік-ток із Сарою Джесікою Паркер Мішель Обама прийшла у приголомшливому вбранні.

Після того, як чоловік Мішель Обами залишив пост президента США, її стиль зазнав деяких змін. Адже раніше їй доводилось відповідати статусу першої леді США, а тепер вона може дозволити собі одягати, що заманеться. У своїй новій книзі "Becoming" ("Становлення") Мішель Обама написала, що вибір вбрань дружини президента обговорювали більше, ніж її політичні погляди.

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У середу, 19 грудня, Мішель Обама відвідала телевізійне шоу, яке веде зірка серіалу "Секс і місто", Сара Джесіка Паркер. Для публічного виступу екс-перша леді США одягнулась несподівано яскраво. Вона вийшла на сцену у яскраво-жовтій шовковій сукні з розрізом від стегна. Ведуча телепрограми була несподівано вражена нарядом дружини колишнього президента і не приховувала свого здивування. Мішель Обама при зустрічі широко посміхнулась і потиснула їй руку.

Однак найбільше шанувальників автори книги "Becoming" ("Становлення") вразили її ботфорти, висота яких сягала стегон. Чобіт на високій шпильці та з гострим носком був декорований жовтогарячими паєтками. До слова, цілісний образ Мішель Обами був від бренду Balenciaga з літньо-весняної колекції 2019 року. Вартість взуття сягає майже 4 тисячі доларів. А у вухах екс-першої леді США були золоті сережки від Jennifer Fisher за 550 доларів.

Мішель Обама
Мішель Обама в яскравому образі прийшла на телешоу / Instagram / @oprahmagazine

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Michelle Obama (@michelleobama)

 

 

Теги: LifeStyle Новини США Мода Стиль і мода
Джерело: 24 канал
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