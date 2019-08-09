Екс-покоївка Майкла Джексона засумнівалась, чи був у нього секс з дочкою Елвіса Преслі

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Майкл Джексон і Ліза-Марія
Майкл Джексон і Ліза-Марія / Фото з відкритих джерел

Робітниця покійного Майкла Джексона, Адріан МакМанус, в новому інтерв’ю для видання The Sun поділилась, що сексуальні ігрища поп-короля були фіктивними.

Після гучного виходу фільму "Залишаючи Неверленд" (Leaving Neverland) про підозри Майкла Джексона у педофілії, чимало фанатів задумалось про справжні почуття між ним та його екс-жінками. Зокрема це стосується дочки Елвіса Преслі – Лізи-Марії.

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Покоївка Майкла Джексона, що працювала в нього певний період часу, розповіла про цікаві деталі його особистого життя. Артист начебто спеціально розкидував речі своєї дружини, щоб зробити ілюзію, що в них вирували пристрасті.


Майкл Джексон і Ліза-Марія / Metro

Коли вони зустрічалися, я увійшла в його спальню, і його ковдра пахла жіночими парфумами. Це було незвично. Коли я почала прибирати, я побачила білий сексуальний мереживний бюстгальтер, залишений під ліжком, начебто спеціально. Все це виглядало так підлаштовано, тому що цього ніколи не траплялося раніше. Звичайно, були його труси, сорочки і штани, але там ніколи не було нічого, що належить жінкам,
– згадує Адріан.

Колишня покоївка додала, що Майкл ніколи не цілував Лізу в її присутності, ба більше – донька Преслі ніколи не залишалась на ніч в будинку співака, навіть коли була одруженою.

Натомість відомо, що екс-кохана Джексона часто хизувалась свої подругам та журналістам, що в них з артистом було бурхливе інтимне життя, однак зазначала, що ніколи не бачила Майкла без гриму, навіть в ліжку.

Що відомо про шлюб Майкла Джексона та доньки Преслі?Чимало ЗМІ вважають, що шлюб двох зірок був фіктивним, адже таким чином Майкл Джексон хотів себе реабілітувати після звинувачень у сексуальних домаганнях. Вони одружились у 1994 році в Домініканській республіці, але після шаленого розголосу вони розлучились вже у січні 1996 року. Дітей в них не було.

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Теги: LifeStyle Майкл Джексон
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