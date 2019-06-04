Екс-вокалістка "ВІА Гри" Міша Романова оголилась для глянцю: фото 18+

Співачка Міша Романова, яка отримала славу завдяки участі у популярному гурті "ВІА Гра", стала зіркою червневого випуску журналу для чоловіків XXL. Для зйомки артистка обрала дуже гарячі образи.

Як відомо, після виходу з гурту "ВІА Гра" Міша Романова не завершила вокальну кар'єру та вже випустила дебютну пісню. Водночас ефектна артистка не відмовляється від стильних зйомок, відтак погодилась взяти участь у фотосесії для XXL.

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Пікантний глянець вона прикрасила знімком, на якому постала голою. інтимні місця грайлива білявка прикрила білим простирадлом. що додало її образу ще більшої сексуальності. Окрім цього, Міша Романова зробила ледь помітний макіяж та укладку волосся у стилі Мерилін Монро.



Міша Романова на обкладинці журналу для чоловіків / XXL

На сторінках XXL редактори розмістили й інші знімки артистки, які приголомшили читачів. Міша Романова приміряла піджаки на голе тіло, сексуальну вечірню сукню та білизну. Фотограф Андрійц Іваськів зумів показати артистку такою, якою вона є в житті: ззовні тендітною, але водночас впевненою у собі.

Сьогодні я і є та сама героїня, яка сказала собі: "Прощайте, комплекси!" До речі, ця фотосесія теж про розставання зі страхами. Я хотіла створити саундтрек для кожної дівчини, яка готується до побачення,

– розповіла Міша Романова.



Сексуальні знімки Міші Романової / XXL

Це своєрідна ювілейна співпраця Міші Романової з журналом. Вперше вона прикрасила XXL, коли ще була у складі гурту "ВІА Гра", згодом позувала для глянцю після каверу з Максом Барських. Тепер же артистка розпочала сольну кар'єру, презентувавши автобіографічну пісню. Саме після дебюту Міша Романова знов стала зіркою XXL.