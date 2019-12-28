Ексдівчина Ченнінга Татума прокоментувала розрив з актором

Колишня дівчина актора Ченнінга Татума Джейссі Джей чуттєво прокоментувала розрив з чоловіком після року стосунків.

Джейссі Джей опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі у сторіс публікацію, у якій вперше відверто заговорила про розставання з Ченнінгом Татумом.

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"Запізніла емоційна реакція, ну ... це не так весело", – лаконічно на чорному фоні написала попспівачка. Разом з цим Джейссі розмістила цитату австралійського актора Хіта Леджера: "Кожен, з ким ви зустрічаєтеся, незмінно цікавиться вашою кар'єрою, сімейним станом або наявністю будинку, як ніби життя - це щось типу списку покупок. Однак ніхто ніколи не питає, чи щасливі ви".



Скріншот з інстаграму @jessiej



Скріншот з інстаграму @jessiej

Додамо, як стверджують інсайдери, пара вирішила розійтися через відстань, зайнятість Татума і різні пріоритети у життя.

"Він зайнятий кар'єрою, батьківством і найближчим часом буде багато роз'їжджати. У нього купа справ і проектів, він намагається все поєднувати, але це непросто. Зараз у нього великі плани, і крім цього він хоче бути хорошим батьком для своєї дитини. Тому, коли він не подорожує, він багато часу проводить з дочкою", – повідомляє інсайдер.

Перед стосунками з Джейссі Джей чоловік жив у шлюбі протягом 9 років з акторкою Дженною Деван. Їх вважали найкрасивішою парою Голлівуду, але кохання закінчилося навесні 2018 року.