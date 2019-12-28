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Ексдівчина Ченнінга Татума прокоментувала розрив з актором

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Джессі Джей / Instagram / @jessiej

Колишня дівчина актора Ченнінга Татума Джейссі Джей чуттєво прокоментувала розрив з чоловіком після року стосунків.

Джейссі Джей опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі у сторіс публікацію, у якій вперше відверто заговорила про розставання з Ченнінгом Татумом.

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"Запізніла емоційна реакція, ну ... це не так весело", – лаконічно на чорному фоні написала попспівачка. Разом з цим Джейссі розмістила цитату австралійського актора Хіта Леджера: "Кожен, з ким ви зустрічаєтеся, незмінно цікавиться вашою кар'єрою, сімейним станом або наявністю будинку, як ніби життя - це щось типу списку покупок. Однак ніхто ніколи не питає, чи щасливі ви".


Скріншот з інстаграму @jessiej


Скріншот з інстаграму @jessiej

Додамо, як стверджують інсайдери, пара вирішила розійтися через відстань, зайнятість Татума і різні пріоритети у життя. 

"Він зайнятий кар'єрою, батьківством і найближчим часом буде багато роз'їжджати. У нього купа справ і проектів, він намагається все поєднувати, але це непросто. Зараз у нього великі плани, і крім цього він хоче бути хорошим батьком для своєї дитини. Тому, коли він не подорожує, він багато часу проводить з дочкою", – повідомляє інсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This is only 1/16 how long this went for hahaha she an animal. We love wrestling and boxing. And we keep it fun. I heard once that martial arts was only created to take the mystery out of fight. So people started to practiced it. So if ever there came a time they had to defend themselves they wouldn’t be as afraid. In my experience fear most times leads to bad decisions. Being calm and secure with your mind and body...Make great opportunity for good decisions. Violence is 100% never the answer. But having a daughter i always want her to feel safe in her being. And god help the person that ever poke the beast inside this little angel.

Допис, поширений Channing Tatum (@channingtatum)

 

Перед стосунками з Джейссі Джей чоловік жив у шлюбі протягом 9 років з акторкою Дженною Деван. Їх вважали найкрасивішою парою Голлівуду, але кохання закінчилося навесні 2018 року.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Голлівуд LifeStyle Зіркові розлучення
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