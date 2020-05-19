Ексдружина Серьоги розкрила правду про залежність репера: Про це знають всі наші близькі

Колишня дружина білоруського виконавця Поліна Ололо продовжує боротися за синів та розкривати шокуючі медоти виховання Серьоги. Вона зізналася, що в ексчоловіка алкогольна залежність, і повертатися до нормального життя він може лише після допомоги медиків.

Ексдружина репера Серьоги, справжнє ім'я якого Сергій Пархоменко, вкотре доводить, що він неспроможний виховувати їхніх спільних дітей – Платона та Марка. Якщо раніше Поліна Ололо заявляла про деспотичну поведінку батька з синами, то зараз зізналася, що артист не може дати ради навіть собі, адже залежить від алкоголю. Викривальною розповіддю вона поділилася в інстаграм-профілі.

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Колишня обраниця Серьоги наголосила, що запої репера тривають не перший рік. Про проблему знає лише близьке оточення пари, яке не піддає цю тему розголосу. Проте Поліна Ололо зауважила, що ситуація з алкогольною залежністю настільки серйозна, що до нормального життя виконавець повертається лише з допомогою лікарів.

Залежність Сергія триває вже не перший рік, і виходити в тверезий світ він може тільки завдяки крапельницям. Через викривлену реальність людина не може тверезо оцінювати ситуацію і взагалі виховувати дітей, яких і не виховував ніколи,

– оголосила ексдружина репера.

Аби не здаватися голослівною, вона також пригадала, що Серьога годував дітей насінням на сніданок, очевидно, після чергового запою. Зараз сини Марк та Платон перебувають за кордоном з батьком, який вивіз їх з України з підробленими документами та без дозволу матері.

Що відомо про боротьбу Поліни Ололо за дітей?

У лютому 2020 року Поліна Ололо заявила , що Серьога викрав їхніх синів після тренування та забороняє їм спілкуватись з матір'ю. Вона не бачила нащадків вже 114 днів та не може зв'язатися з ними, адже їхні телефони вимкнені. Мати зізналася, що Серьога піддавав нащадків жорстким покаранням: вони стояли на гречці, принижувалися в громадських місцях та були змушені самостійно готувати собі їжу. Поліна Ололо заявила, що боротиметься за дітей до останнього.