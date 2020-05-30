Олена Войченко зізналася, що вмовляє свого колишнього чоловіка Володимира Остапчука познайомити дітей з новою обраницею.

У програмі "Ранок з Україною", що транслюють на телеканалі "Україна", Олена Войченко прокоментувала роман свого ексчоловіка, популярного українського телеведучого та шоумена Володимира Остапчука. А також вона висловила свою думку щодо спілкування їх спільних дітей з Христиною Горняк.

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Нова кохана Володимира Остапчука

Нещодавно ведучий офіційно підтвердив свої стосунки з нотаріусом Христиною Горняк. Про їхній роман давно ходили чутки та вони жодним чином його не коментували. Тепер закохані зізналися, що вони вже живуть разом і будують плани на спільне майбутнє.

Стосунки Остапчука з дітьми

Володимир розповів, коли вони з Христиною обирали нове житло, то одним із критеріїв вибору було те, щоб в квартирі була кімната для дітей. Чоловік каже, що прагне бачитися з дітками щоб вони приїжджали до нього, проте не поспішає знайомити їх зі своєю обраницею.

Раніше він боявся, що 6-річна Емілія побачить сюжет по телевізору, але потім зрозумів, що для доньки набагато цікавіші мультики, а телебачення вона не дивиться. Дворічний Еман поки що не розуміє ситуації, яка склалася.

За словами Олени Войченко, вона просить Остапчука розповісти Емілії про Христину, адже переживає, щоб вона не дізналася про це від чужих людей. Але спершу потрібно підготувати дівчинку до такої розмови, щоб не травмувати її.