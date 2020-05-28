Ексдружина Володимира Остапчука зізналась, чи буде проходити психологічну експертизу

Розлучення ведучого Володимира Остапчука та Олени Войченко стало найгучнішим у 2019 та 2020 роках. Пара офіційно розірвала шлюб, однак шоумен вимагає психологічної експертизи колишньої дружини. Олена Войченко прокоментувала цю вимогу.

У програмі "Ранок з Україною" Олена Войченко підтвердила інформацію, що Володимир Остапчук звернувся до опікунської служби з офіційною заявою. Тому вона не може відмовитись від вимоги колишнього чоловіка та пройде психологічну експертизу.

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Можливості відмовитися немає, оскільки це офіційний запит, і я повинна це зробити. Звичайно, я готова її пройти, Володимир це своє бажання озвучив ще на початку карантину,

– зазначила Олена Войченко.

Окрім цього, колишня дружина Володимира Остапчука розповіла журналістам: шоумен говорить дітям, що у них невдовзі буде нова мама. Цю інформацію він озвучив 6-річній Емілії та запевнив, що вона буде кращою, аніж Олена Войченка. Такі дії обурили жінку та з'явилась підозра, що саме, аби довести це, Володимир Остапчук влаштував психологічну перевірку.

Як Володимир Остапчук пояснив експертизу

24 травня у ЗМІ просочилась інформація, що Володимир Остапчук вимагає провести психологічну експертизу його колишньої дружини. Зазвичай, після розлучення це влаштовують, аби забрати дітей під свою опіку. Однак ведучий запевнив, що це всього лише "юридичний момент".

"У серпні-вересні мені було дуже складно бачитися з дітками. Олена в деяких інтерв'ю навіть запевняла, що я неврівноважений. Я сказав: "Добре. Тоді кожен з нас зробить запит, експертизу і таким чином ми перевіримо". Я не хочу ні діток забирати, ні робити з цього якісь гучні речі. Просто це юридичний момент, який я вирішив реалізувати", – зазначив Володимир Остапчук.

Після розлучення 6-річна Емілія та 2-річний Еван залишились жити із зірковою матусею. Володимир Остапчук проводив час на карантині з дітьми, що демонстрував у мережі.

Наразі шоумен розсекретив свої стосунки з Христиною Горняк. Пара оселилась у столичній квартирі та роздає інтерв'ю журналістам про свої стосунки. Водночас в одному з коментарів Володимир Остапчук розповів, що не поспішає знайомити обраницю зі своїми дітьми, аби не травмувати їх.