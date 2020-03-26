Ексдружина репера Серьоги розповіла, що вже два місяці не знає, де її сини

На початку місяця колишня дружина репера Серьоги заявила, що виконавець забрав у неї дітей. Тепер жінка розповіла, що нічого не знає про місце перебування синів вже протягом двох місяців та поскаржилася на бездіяльність правоохоронних органів.

Поліна Ололо проживала у цивільному шлюбі із репером Серьогою. Чоловік забрав у матері синів Марка та Платона пів року тому. Вона завезла їх на тренування, а коли повернулася, то дітей вже не було. Екскоханий спершу повіз їх до Харкова, проте Поліна втратила зв'язок з синами. Жінка заявила, що вже два місяці вона не знає, де вони. Про це вона розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

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Зіркова мама розповіла, що Сергій відібрав у неї дітей після 10 років спільного життя. Тепер вона не має з Марком та Платоном жодного контакту. Майже два місяці їй нічого невідомо про те, що відбувається з її дітьми і коли вона зможе їх побачити та обійняти.

Серце на шматочки розривається, коли я переглядаю відео з нашого життя. Але найбільше мене жахає незнання про їхнє самопочуття, стан здоров'я та опіку кимось стороннім. Знаючи, як недобросовісно стежать за їхнім здоров'ям, мені страшно уявити, що дитина може проходити з температурою кілька днів,

– написала жінка в публікації.

Також Ололо поскаржилася на бездіяльність правоохоронних органів. За її словами, слідчий та поліція не займаються пошуками дітей. У зв'язку із цим Поліна вже зареєструвала скаргу. Жінка зазначила, що карантин вносить у судовий процес свої корективи і перше засідання, яке мало відбутися 18 березня, скасували. Проте матір не здається і діятиме до позитивного результату.