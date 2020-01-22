Екскерівник премії Греммі Ніл Портнов пішов з посади через згвалтування артистки

Колишній генеральний директор The Recording Academy, яка щорічно нагороджує найкращих представників музичної індустрії статуеткою Греммі, звинуватили у згвалтуванні. Ряд звинувачень напередодні церемонії висловила наступниця Ніла Портнова Дебора Дуган. Вона розсекретила, що насправді слугувало приводом для його звільнення.

Ніл Портнов пішов з посади виконавчого директора академії 2019 року. Його місце посіла Дебора Дуган, яка пропрацювала на посаді близько року. За десять днів до церемонії вручення престижної нагороди, 17 січня, її звільнили. Таким чином представники The Recording Academy вирішили відреагувати на скаргу про порушення нею дисципліни та зловживанні посадовими повноваженнями.

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Як повідомляє видання Variety, Дебора Дуган не стала миритися з таким рішенням та висунула низку звинувачень своєму попереднику Нілу Портнову. Відтак стали відомі істинні причини звільнення ексголови Академії звукозапису США.

Дебора Дуган запевнила, що причиною для розірвання контракту з її попередником стали звинувачення у згвалтуванні артистки, ім'я якої не називають. Відомо лише, що співачка не мала американського громадянства. Вона наголосила, що інші керівники організації знали про інцидент, але замовчували його, аби розголос у пресі не вплинув на й без того скандальну репутацію Ніла Портнова.



Дебора Дуган / Variety

Дебора зізналася, що в The Recording Academy порушують статути. Представники компанії досить часто мають часто мають особисті зв'язки або ж навіть стосунки з номінантами на Греммі, що впливає на їх просування та маніпуліції зі списками. Жінка стверджує, що сама піддавалася сексуальним домаганням з боку вповноважених керівників.

Як припускають у пресі, саме непокора та норовливе прагнення Дебори до реформування та модернізації посприяло тому, що її звільнили з посади просто напередодні церемонії Греммі, яка запланована на 27 січня 2020 року.

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Нагадаємо, що напередодні Ніл Портнов відзначився публічною заявою про те, чому серед переможців Греммі 2018 року були в основному чоловіки, а на самій було мало жіночих виступів. Портнов порадив жінкам "напружитися". Згодом він визнав існування у музичній індустрії дискримінація жінок, запевнивши, що Академія звукозапису США робить все, аби подолати явні перешкоди і несвідомі упередження.



Екскерівник премії Греммі Ніл Портнов / Variety