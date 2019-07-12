Елегантна Марго Роббі і веселун Бред Пітт: зірки фільму Тарантіно взяли участь у фотосесії

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Марго Роббі
Марго Роббі / www.gettyimages.in

Зірки майбутнього фільму режисера Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood) взяли участь у спільній фотосесії назадовго до прем'єри стрічки. Особливо відзначились Марго Роббі та Бред Пітт.

Номінантка на премію Оскар та актриса провідних фільмів Марго Роббі вже не вперше зачаровує публіку своїми виходами. Цього разу на фотоколі у Беверлі-Гіллз вона продемонструвала елегантну сукню від американського дизайнера Derek Lam. Біле максі-плаття з рукавами і закритою зоною декольте відмінно поєдналось із сріблястими босоніжками на шпильках та золотими прикрасами. Свій look вона доповнила легкими білявими та яскравим макіяжем помаранчевих кольорів.

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Одного разу в Голлівуді 2019
Марго Роббі у фотосесії перед прем'єрою "Одного разу в Голлівуді" / Getty Images

Одного разу в Голлівуді 2019
Марго Роббі у фотосесії перед прем'єрою "Одного разу в Голлівуді" / Getty Images

Та поки Марго позувала для фотографа на фоні постерів з фільму, зйомку їй вирішив перервати 55-річний Бред Пітт. Він стрибав та намагався всім тілом закрити Марго від спалахів фотокамер. Це дуже розвеселило всю знімальну команду на фотосесії.

Одного разу в Голлівуді 2019
Бред Пітт завадив знімальному процесу на фотосесії / Getty Images

Одного разу в Голлівуді 2019
Бред Пітт завадив знімальному процесу на фотосесії / Getty Images

У зйомці також взяли участь головні герої фільму та учасники знімального процесу стрічки: режисер Квентін Тарантіно, продюсери Девід Хейман і Шеннон Макінтош, актор Леонардо Ді Капріо. Вони, на противагу Пітту, поводили себе спокійніше, однак мали не менш позитивний настрій.

Одного разу в Голлівуді 2019
Зліва направо: Шеннон Макінтош, Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт,
Квентін Тарантіно, Марго Роббі і Девід Хейман / Getty Images

Одного разу в Голлівуді 2019
Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо / Getty Images

Що відомо про фільм "Одного разу в Голлівуді"?

Стрічка є однією з найочікуваніших прем'єр 2019 року, а сценарій для неї писався близько 5 років. Кінокартина розповідає про події, які відбувалися в Лос-Анджелесі у 1969 році. За сюжетом, в центрі подій стає історія, пов'язана із сектантом Чарльзом Менсоном. Саме він вбив Шерон Тейт, вагітну дружину відомого режисера (її грає Марго Роббі). А Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо грають ролі свідків цієї жахливої події. Зйомками фільму зайнялась кінокомпанія Sony Pictures Entertainment, а світова прем'єра вже відбудеться зовсім скоро – 26 липня. На початку травня стало відомо, що американсько-британський фільм вперше покажуть на Каннському фестивалі.

Одного разу в Голлівуді: дивитись трейлер фільму онлайн

 

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Теги: LifeStyle Мода Голлівуд Марго Роббі Леонардо Ді Капріо Бред Пітт
Джерело: LifeStyle 24
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