Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон

2823 Читать новость на русском
Бріджит Макрон
Бріджит Макрон / www.gettyimages.com

Перша леді Франції Бріджит Макрон є, так званою, іконою стилю. Дружина Еммануеля Макрона у свої 65 років кожного виходу демонструє розкішним смак у виборі одягу.

Цікавими є буденні образи Бріджит, які вона обирає для прогулянок чи зустрічі з впливовими людьми. Зазвичай, це є базові речі – прості сорочки, джинси, чоботи. Однак Макрон, як справжня француженка, вміє поєднувати кольори і фактури вбрання, так щоб завжди виглядати стильно під прицілом об'єктивів численних папараці.

Читайте також:65-річна Бріджит Макрон в коротких шортах прокаталася на велосипеді: фото

Пропонуємо розглянути останні виходи Бріджит Макрон восени цього року.

Наразі Бріджит з чоловіком Еммануелем гостюють у Бельгії. Для прогулянки з королевою Матильдою французька перша леді одягла білосніжну сорочку і темно-сірий костюм. Яскравим акцентом стали рожеві рукавички і шарф у тон. А для взуття Бріджит обрала чорні ботильйони з жовтими вставками.

 

Напередодні для першого виходу у Бельгії Макрон одягнула сіру сукню та двобортне пальто, яке доповнили лакові туфлі-човники бордового кольору та сумка в тон взуття.

 

Бріджит найчастіше обирає вбрання пастельних кольорів, а також не боїться експериментувати з яскравими акцентами. Здебільшого, Макрон робить ставку на жіночність та елегантність для того, щоб підкреслити струнку фігуру. 

Разом з цим, перша леді надає перевагу трішки недбалій зачісці і натуральному макіяжу.

Згадаємо про ніжно-рожеве пальто з шарфом у тон, яке Бріджит поєднала з іншими чорними елементами одягу і взуттям. Виглядає ефектно і досить просто, як для дружини президента Франції.

 

 

Теги: LifeStyle Новини Франції Стиль і мода
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
сьогодні 15:37 Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
2802
Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
сьогодні 15:00 Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
Юлія Девда 218
Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
сьогодні 14:19 Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
808
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
сьогодні 12:59 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
7289
Як святкують День подяки в США: історія та традиції
сьогодні 12:00 Як святкують День подяки в США: історія та традиції
1389
Чи вигідно купляти одяг у Чорну п’ятницю? Секрети шопінг-експерта
21 листопада 18:00 Чи вигідно купляти одяг у Чорну п’ятницю? Секрети шопінг-експерта
Юлія Девда 1485
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук