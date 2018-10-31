Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон

Перша леді Франції Бріджит Макрон є, так званою, іконою стилю. Дружина Еммануеля Макрона у свої 65 років кожного виходу демонструє розкішним смак у виборі одягу.

Цікавими є буденні образи Бріджит, які вона обирає для прогулянок чи зустрічі з впливовими людьми. Зазвичай, це є базові речі – прості сорочки, джинси, чоботи. Однак Макрон, як справжня француженка, вміє поєднувати кольори і фактури вбрання, так щоб завжди виглядати стильно під прицілом об'єктивів численних папараці.

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Пропонуємо розглянути останні виходи Бріджит Макрон восени цього року.

Наразі Бріджит з чоловіком Еммануелем гостюють у Бельгії. Для прогулянки з королевою Матильдою французька перша леді одягла білосніжну сорочку і темно-сірий костюм. Яскравим акцентом стали рожеві рукавички і шарф у тон. А для взуття Бріджит обрала чорні ботильйони з жовтими вставками.

Напередодні для першого виходу у Бельгії Макрон одягнула сіру сукню та двобортне пальто, яке доповнили лакові туфлі-човники бордового кольору та сумка в тон взуття.

Бріджит найчастіше обирає вбрання пастельних кольорів, а також не боїться експериментувати з яскравими акцентами. Здебільшого, Макрон робить ставку на жіночність та елегантність для того, щоб підкреслити струнку фігуру.

Разом з цим, перша леді надає перевагу трішки недбалій зачісці і натуральному макіяжу.

Згадаємо про ніжно-рожеве пальто з шарфом у тон, яке Бріджит поєднала з іншими чорними елементами одягу і взуттям. Виглядає ефектно і досить просто, як для дружини президента Франції.