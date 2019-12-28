Еліна Іващенко – переможниця шоу "Х-фактор" 10 сезон: цікаві факти з життя учасниці

Неймовірна Еліна Іващенко здобула перемогу у грандіозному шоу "Х-фактор" 10 сезон. LifeStyle24 зібрав для вас цікаву біографію талановитої учасниці проєкту. Чим відома Еліна Іващенко – читайте у нашому матеріалі.

У неділю, 28 грудня, співоче шоу "Х-фактору" закінчило пошук унікальних голосів – в цей вечір пройшов фінал, який запам'ятався всім глядачам. Суддями проєкту стали – відома співачка Настя Каменських, продюсер Ігор Кондратюк, популярна артистка Оля Полякова та співак Андрій Данилко.

Цікаво! Переможниця проєкту "Х-фактор": як Еліна Іващенко виступала на шоу

А перемогу у шоу здобула наставниця Ігоря Кондратюка з категорії "Дівчата" – Еліна Іващенко. Дівчина з кожним виходом на сцену дивувала журі і глядачів проекту. Юна співачка пройшла досить складний шлях на проекті.

Ми розповімо вам історію красивої та талановитої учасниці з маленького міста Бровари, яка вражає своєю жагою до творчих злетів та пройшла досить складний шлях на проєкті. Саме тому Еліні вдалось виграти і стати найкращою у 10 сезоні "Х-фактору". Про життя, становлення, любов до музики та плани на майбутнє – читайте далі в матеріалі LifeStyle24.

Про сім'ю та знущання в школі. Відомо, що Еліна Іващенко з Броварів. Дівчинка – сирота, яку після смерті мами виховували бабуся з дідусем. Учасниця розповіла, що пережила шкільне цькування та висміювання через зайву вагу, переступала через приниження і крок за кроком наполегливо йшла до своєї мети – стати співачкою.

Про участь у музичних конкурсах. В неї вже були перемоги на різноманітних співочих конкурсах, зокрема і гран-прі на Всеукраїнському фестивалі "Чорноморські ігри-2018". Цікаво, що 17-річна Еліна Іващенко у 2016 році вже перемогла в проєкті "Голос.Діти-2016" на телеканалі 1+1. Проте дівчина не припинила музичну кар'єру та продовжує підкорювати сцену і йти до своєї мети.



Еліна Іващенко перемогла у шоу "Голос. Діти" / Фото з твітеру

Про шоу "Х-фактор" та наставника. Після участі в різних конкурсах, вона вирішила проводжувати йти далі у музичній кар'єрі. Тому Еліна взяла участь у десятому сезоні вокального шоу "Х-фактор". Також вона мріє представити України на "Євробаченні".

Учасниця шоу розповіла, як їй працюється в команді наставника Ігоря Кондратюка.

"Я завжди кажу, що Ігор Васильович просто душка. Він такий милий. Раніше я думала, що Кондратюк найсуворіший суддя на проекті, але я помилялася. Ми швидко знайшли з ним спільну мову, можемо говорити абсолютно на різні теми. Я щаслива, що в його команді. Але зізнаюся, що на початку сезону "Х-фактора", коли не знала, хто займе крісла суддів, я хотіла потрапити в команду Андрія Данилка, – зізналася Еліна.

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі учасники обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".