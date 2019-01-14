Елізабет Херлі засвітила пишні груди у відвертому декольте: фото

Елізабет Херлі – це британська акторка, яка стала зіркою соціальних мереж. Жінка часто показує звабливі фото, демонструючи ідеальну фігуру. Найцікавіше те, що англійці – 53 роки!

Про свої подорожі та нові пікантні фото Елізабет найчастіше публікує на своїй сторінці в Instagram.

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Так, 53-річна красуня вирушила у Марокко. Вдень Херлі відвідала автогонки в рамках змагань Формули-Е, коли там відбувся тест новачків.



​Елізабет Херлі / Getty Images

А ввечері зірка вийшла на публіку у розкішному блискучому вечірньому платті темно-червоного кольору з глибоким декольте.

"Чудові вихідні у Марракеші", – зазначали Елізабет у своїй соціальній мережі.



Елізабет Херлі / Getty Images