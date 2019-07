Елвіса Преслі: з якої пісні почався шлях артиста до підкорення сердець

Він став людиною, яка підірвала музичний світ свого часу. Елвіс Преслі був люблячим сином, чудовим співаком та кіноактором, про якого критики відгукувалися по-різному. Співак вважається світовим королем рок-н-ролу.

5 липня 1954 року Елвіс Преслі записав свою пісню "That's All Right, Mama", яка була першою в його музичній кар'єрі. LifeStyle 24 розкаже вам про його шлях до успіху.

Елвіс Преслі – That's All Right, Mama: слухати пісню онлайн

Дитинство

Знаменитий співак народився в Америці, в штаті Міссісіпі, в 1935 році в містечку Тьюпело. Хлопець виріс в небагатій родині. Він сильно любив своїх батьків, особливо матір – Гледіс. З дитинства виростав в оточенні музики й релігії: постійно відвідував церкву та співав у церковному хорі.



Любов до музики в Преслі була з дитинства / Nakonu.com

Вдома постійно звучало радіо, звідки хлопець вбирав пісні в стилі кантрі, госпел і традиційної естради. Одного разу він виступив на ярмарку з виконанням народної пісні "Old Shep", за що отримав приз. Вчасно розгледівши талант хлопця, мама на одинадцятиріччя подарувала першу в його житті гітару.

Музична кар'єра

Після переїзду в Мемфіс (штат Теннесі) підліток почав усвідомлено і з великою зацікавленістю дізнаватись про особливості поп-музики, що звучала по радіо день і ніч. Часто буваючи на танцювальних вечорах і концертах знаменитих співаків, в 14 років зрозумів, що теж хоче стати естрадним співаком.

В липні 1953 року Елвіс Преслі зайшов на студію "Sun", щоб записати в подарунок матері її улюблені пісні. Він не знав, що вже тоді зробив перший крок, щоб згодом стати легендою. Ним зацікавився власник студії Сем Філліпс.

Влітку 1954 року Сем запропонував йому взяти участь у записі пісні "Without You". Результат не влаштував нікого – ні Елвіса, ні музикантів, ні господаря фірми, який тоді зрозумів, що цьому виконавцю потрібен інший репертуар. Під час перерви, щоб заспокоїтися, Елвіс почав награвати відому пісню "That's All Right, Mama". Але в нестандартному ритмі і досить експресивно. Так, зовсім випадково народився перший хіт Елвіса Преслі.



Елвіс був видатним музикантом / STYLEINSIDER

До середини 1955 року у співака було вже близько 10 синглів, кожен із яких захоплено приймався молоддю. Новий стиль музики мав ефект вибуху бомби. Після запису декількох пісень молодого музиканта і його команду почали активно запрошувати на радіо і в клуби. Незабаром пластинки виконавця стали найбільш продаваними на півдні Америки.

Справжній успіх став переслідувати співака. Його пісні займали перші місця в хіт-парадах, а пластинки блискавично розкуповувалися. До того ж про співака дізналися не тільки в США, але також і в Канаді, Англії, Африці та Італії.

У 1956 році Елвіса Преслі вперше назвали справжнім королем рок-н-ролу в журналі "Вар'єте". Талант співака, важка праця, прагнення дарувати людям радість і стати успішним призвело до популяризації цього музичного жанру.

Служба в армії



Служба в армії / Real-vin.com

Преслі є одним з небагатьох рок-зірок, які, перебуваючи на піку своєї популярності, відслужили в армії. Його служба проходила в третій танковій дивізії, яка перебувала в Німеччині. За час служби він не давав концертів. Втім його диски з піснями, записаними заздалегідь, і далі виходили у світ. А пісня "Hard Headed Woman" навіть очолила американський хіт-парад.

Акторський досвід

Окрім мрії стати музикантом, Преслі мав намір спробувати себе у ролі актора. Після демобілізації Елвіс і його продюсер зробили акцент на кінематографі, а пластинки стали саундтреками до фільмів.

На жаль, фільми "Солдатський блюз", "Кінг Креол", "Палаюча зірка", "Дикун" та інші не були касовими, альбоми з музикою з цих фільмів не мали особливої популярності. Однак сингли з голлівудськими піснями часто підкорювали хіт-паради. Також успішними були платівки "His Hand in Mine", "Something for Everybody", "Pot Luck", оскільки співак продовжував вдало експериментувати з музичними жанрами, змішуючи блюз, госпел, кантрі і рокабілі.



Не лише виконавець, а й успішний актор / STYLEINSIDER

Фільм "Біографія Елвіса Преслі" – одна з кінострічок, в якій актор зіграв сам себе. Всього актор взяв участь в дев'яти фільмах, встигаючи при цьому записувати і нові альбоми. До речі, саме для ролі у фільмі він пофарбувався в чорний колір, після чого вирішив залишитися в такому образі.

Практично всі фільми, в яких взяв участь Елвіс Преслі, не мали особливого глядацького успіху. Виняток становила тільки картина "Блакитні Гаваї". Однак це не грало ролі, оскільки їхньою метою було показати музику виконавця. У цей час на сцені з'явилося безліч нових, не менш популярних виконавців. При цьому всі музичні тенденції почали змінюватися під впливом британської музики.

У 1965 році чоловік познайомився з групою The Beatles, яка змінила погляди на музичні переваги Елвіса. Після зустрічі з ними співак випустив нові пісні з релігійними нотками.

Особисте життя

Перебуваючи в армії, співак втратив свою матір і знайшов дружину – Прісциллу Бьюлі. Майбутній дружині на той час було 14 років. У 1963 році дівчина переїжджає до Америки, і пара починає регулярно зустрічатися. Ще через 3 роки Елвіс Преслі робить їй пропозицію. Їхній шлюб приніс Елвісу єдину дочку Лізу-Марі, яка згодом стане першою дружиною Майкла Джексона.



Елвіс та його дружина Прісцилла Бьюлі / Вокруг ТВ

Однак, через публічність чоловіка, його депресій і регулярних поїздок Прісцилла вирішила піти. Офіційно розлучення відбулось в 1972 році, хоча більше року подружжя не жило разом.

З літа 1972 року Елвіс Преслі перебував у цивільному шлюбі з Ліндою Томпсон, переможницею конкурсу краси штату Теннессі. Вони розлучилися в кінці 1976 року. Останні місяці життя парою Преслі була фотомодель і акторка – Джинджер Олден.

Смерть виконавця

16 серпня 1977 року у віці 42 років кіноактор та виконавець помер. За офіційною версією – від серцевої недостатності, але багато джерел вказують на те, що Елвіса не стало через передозування заспокійливими препаратами, або ж наркотиками. Досі побутує й інша версія його "смерті" – багато прихильників вважало, що він досі живий і про це свідчило чимало фактів, а деякі журналісти навіть стверджували, що насправді він ініціював свою смерть з різних причин і насправді помер лише у 90-х. Втім, плоди його геніальної творчості продовжують жити до сьогодні.

Автор: Ірина Ковальчук