Ельза Госк показа зухвалий образ на світському заході: провокативні фото

Шведська модель може впевнено похизуватися статусом однієї з найбільших модниць сучасності. Кожен вихід зірки – резонансна подія для фешн-індустрії. Ельза Госк не оминула увагою й показ нових колекцій бренду Moncler, який став однією з найочікуваніших подій міланського Тижня моди.

Найвідоміші моделі сучасності зібралися у Мілані, аби власним прикладом диктувати майбутні тренди. 31-річна Ельза Госк складає конкуренцію красуням на подіумі, незмінно вражаючи вишуканим смаком. Її гардероб розбирають на деталі модниці у всьому світі, проте, схоже, "ангел" Victoria's Secret кинула черговий виклик своїм фенш-стилем.

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Першим серед іменитих дизайнерів Moncler стартував британець Джонатан Андерсон з колекцією для чоловіків та жінок, у якій використав яскраві відтінки, грайливі силуети та справжній хіт – об'ємні м'які шарфи. Ельза Госк завітала на показ у провокативному образі, який відповідав загальному настрою та атмосфері колекції.

Модель для світського виходу обрала повітряну сукню білого кольору з об'ємними рукавами, яка за кроєм нагадує сорочку. Екстримальне міні дозволило продемонструвати знаменитості стрункі довгі ноги, які вона підкреслила мереживними колготками. Зухвалості аутфіту додали масивні чоботи на шнурівках. Крім того, Ельза Госк не забула про яскравий макіяж – тіні з блискітками та оригінальні широкі стрілки. Серед аксесуарів – велика шкіряна сумка, яка контрастувала з світлою сукнею.



Ельза Госк в зухвалій сукні на показі Moncler / Instagram / @hoskelsa



Ельза Госк в зухвалій сукні на показі Moncler / Instagram / @hoskelsa



Ельза Госк в зухвалій сукні на показі Moncler / Instagram / @hoskelsa



Ельза Госк в зухвалій сукні на показі Moncler / Instagram / @hoskelsa