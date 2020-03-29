24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Ельза Госк показала карантинні вечори, які проводить вдома у сексуальній білизні: фото

- Читать новость на русском
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Шведська модель Ельза Госк дотримується правил карантину та не покидає будинок у США без зайвої потреба. Свої будні вона проводить з коханим Томом Дейлі, якого тішить сексуальними образами навіть у домашніх стінах.

"Ангел" білизняного бренду Victoria's Secret не соромиться демонструвати свої стрункі форми у купальниках чи білизні, адже це вже давно стало частиною її модельної роботи. А щоб не втрачати навики навіть у період довгого карантину, зірка приміряла пікантну прозору нижню білизну від Gucci.

До теми Ельза Госк похизувалася стрункими ногами на пікантних фото

Чорний бюстгальтер та трусики мали фірмові орнаменти бренду та чудово підкреслювали фігуру шведки. Свій звабливий образ дівчина доповнила чорним піджаком. Ельза розслаблено позувала на кріслі біля вікна, демонструючи свої довгі ноги та як завжди проникливий погляд.


Ельза Госк навіть на карантині не забуває демонструвати сексуальність / Instagram / @hoskelsa


Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Нещодавно модель також демонструвала пікантний спортивний образ, де не забула показати свої оголені ноги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика Ельза Госк
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 22:56 Новини про коронавірус 29 березня: 475 випадків в Україні, помер ексзаступник Київської ОДА
Новини України 21628
сьогодні , 13:34 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 1500 хворих
Лікування 121157
сьогодні , 14:08 Що читати під час карантину: 5 книг, які дозволять відпочити від реальності
Новини культури 2097
сьогодні , 16:00 Російсько-українська війна: Путін не має уникнути відповідальності
Блоги 32793
сьогодні , 12:47 Помер хворий на коронавірус Олег Міщенко – ексзаступник голови Київської ОДА, – Парцхаладзе
Новини України 44335
сьогодні , 18:38 Оля Полякова розкрила свій секрет міцного шлюбу
Новини шоу-бізнесу 3900
сьогодні , 15:55 Чому переводять годинник на літній і зимовий час в Україні
Традиції 9801
сьогодні , 15:30 Гороскоп на тиждень 30 березня – 5 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 4638
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:02 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова
сьогодні 14:08 Що читати під час карантину: 5 книг, які дозволять відпочити від реальності
Євгенія Мазур
сьогодні 11:17 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
28 березня 17:42 Година Землі 2020: що це таке і точний час в Україні
Квітослава Туз
28 березня 10:35 Серіали березня: 7 прем'єр, які вийдуть цього місяця
Марта Вересюк

Новини
Більше новин
Залиште відгук