Ельза Госк показала карантинні вечори, які проводить вдома у сексуальній білизні: фото

Шведська модель Ельза Госк дотримується правил карантину та не покидає будинок у США без зайвої потреба. Свої будні вона проводить з коханим Томом Дейлі, якого тішить сексуальними образами навіть у домашніх стінах.

"Ангел" білизняного бренду Victoria's Secret не соромиться демонструвати свої стрункі форми у купальниках чи білизні, адже це вже давно стало частиною її модельної роботи. А щоб не втрачати навики навіть у період довгого карантину, зірка приміряла пікантну прозору нижню білизну від Gucci.

До теми Ельза Госк похизувалася стрункими ногами на пікантних фото

Чорний бюстгальтер та трусики мали фірмові орнаменти бренду та чудово підкреслювали фігуру шведки. Свій звабливий образ дівчина доповнила чорним піджаком. Ельза розслаблено позувала на кріслі біля вікна, демонструючи свої довгі ноги та як завжди проникливий погляд.



Ельза Госк навіть на карантині не забуває демонструвати сексуальність / Instagram / @hoskelsa



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Нещодавно модель також демонструвала пікантний спортивний образ, де не забула показати свої оголені ноги.