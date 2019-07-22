Ельза Госк показує, який купальник додасть максимальної сексуальності на пляжі: фото моделі

Популярність завжди тягне за собою відповідальність, оскільки в будь-який момент потрібно бути готовим до того, що тебе копіюватимуть. Проте 30-річній Ельзі Госк точно немає чому хвилюватися. Сексуальна модель Victoria's Secret відмінно підбирає не лише буденні образи, але й точно знає, який купальник буде в тренді в новому сезоні.

Переглядаючи Instagram-сторінку шведської моделі Ельзи Госк, мимохіть можна подумати, що вона рекламує сексуальні комплекти білизни чи купальні костюми. Адже кількість гарячих кадрів просто зашкалює. Однак саме завдяки знімкам знаменитої моделі можна зрозуміти, на який купальник варто звернути увагу в новому сезоні, адже смаку "ангела" Victoria's Secret точно можна довіряти.

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На нових фото з відпочинку Ельза Госк позувала на березі моря та неймовірних краєвидів. Їй, як завжди вдалося підкреслити свою стрункість і красоту форм. А все завдяки правильно підібраному купальнику.

Перед пляжного вбрання був повністю закритим, однак притягував погляди через глибоке декольте, а зад – повністю відкритим з декількома тонкими смужками, які відмінно охоплювали тонку талію шведської моделі.



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa