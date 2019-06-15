Ельза Госк засвітила сексуальні вбрання на відпочинку: фото

Одна з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret Ельза Госк використовує будь-яку можливість, щоб відпочити. Днями зірка засвітилась у сонячному Сен-Тропе, що у Франції, де прогулялась у гарячих вбраннях.

Свою відпустку знаменита шведська модель розпочала одразу після офіційної поїздки до Женеви. Там Ельза Госк підтримувала благодійний проект моделі Наталії Водянової "Оголені серця", який допомагає важкохворим людям у всьому світі.

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На курорті манекенниця прогулялась неподалік від вілли у білосніжній спідниці та приталеній червоній футболці з пікантним вирізом. Ельза не вбрала спідню білизну, що додало сексуальності її образу.

А от для прогулянки містом Ельза Госк обрала кардинально інший образ. Модель постала перед жителями Сен-Тропе у штанах з яскравим квітковим принтом та зеленому бюстгальтері. У такому сексапільному образі "ангел" Victoria's Secret сходила на ринок, чим неабияк здивувала ошелешених французів.

Наразі невідомо, скільки триватиме відпустка Ельзи Госк, відтак прихильники моделі в очікуванні ще більш сексуальних кадрів із сонячної Франції.