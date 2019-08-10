Ельза Госк знялася у відвертій фотосесії для Victoria's Secret: гарячі фото

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Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @victoriassecret

Відома шведська модель Ельза Госк, яка є "ангелом" Victoria's Secret часто знімається в еротичних фотосесіях, однак колабораціями з білизняним брендом ділиться досить рідко. Так, представники марки опублікували нові еротичні фото звабливої білявки.

Свіжі знімки Ельзи Госк представники білизняної марки опублікували на офіційній Instagram-сторінці Victoria's Secret. Сексуальна шведка знялася у фотосесії для реклами нової колекції білизни.

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Для свіжого кампейну їй довелося приміряти кілька сексуальних наборів, які складалися з мереживних трусиків та бюстгальтерів, а також з трикотажних комплектів з багатьма декоративними смужками.

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @victoriassecret

Більшість кадрів з Ельзою Госк фотографи вирішили зробити чорно-білими, а невимушене позування досвідченої моделі додало ще більшої сексуальності її ідеальному тілу. На фото вона позувала спиною, акцентуючи увагу на красивих деталях нової колекції Victoria's Secret, а також тим самим демонструючи свої пружні сідниці.

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @victoriassecret

На ще одному кадрі модель сфотографували у портретному режимі, аби краще передати деталізацію розкішної білизни.

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @victoriassecret

На одній зі світлин Ельза Госк постала зі своєю колегою, "ангелом" білизняної марки, Жасмік Тукс. Контрастне фото, на якому гаряча красуня зі східною зовнішністю позує поруч зі скандинавською білявою зіркою, зібрало найбільше вподобань від поціновувачів бренду Victoria's Secret.

Ельза Госк і Жасмін Тукс
Ельза Госк і Жасмін Тукс / Instagram / @victoriassecret

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика Victoria's Secret Ельза Госк
Джерело: LifeStyle 24
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