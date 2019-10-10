Ельза Госк зробила сексуальне фото у громадській вбиральні

Будь-яке фото можна зробити красивим, якщо на фоні локації позує супермодель і "ангел" Victoria's Secret. Так, 30-річна Ельза Госк прикрасила вбиральню у громадському місці, засвітивши на фото стрункі ноги.

30-річній Ельзі Госк вдається показати своїм фанатам, що красива локація – не запорука ефектного фото, адже, перш за все, важливо вміти позувати перед камерою, а також засліпити своєю харизмою фон.

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До прикладу, нове фото на сторінці відомої моделі в інстаграмі зроблене у вбиральні у громадському місці. Модель звабливо сіла на стійку рукомийника, сексуально закинувши ногу на ногу. Завдяки екстремальній мінісукні їй вдалося засвітити довжину своїх приголомшливих ніг, завдяки яким вона підкорила не один світовий подіум. Варто відзначити, що для красивої картинки та ще більшого еротичного ефекту "ангел" Victoria's Secret опустила верх сукні, оголивши плечі.

Ельза Госк млосним поглядом дивилася прямо в камеру, а завдяки дзеркальним стінам у кадрі вона постала максимально сексуальною з усіх сторін.



Ельза Госк підкорює соцмережу сексуальними фото / Instagram / @hoskelsa