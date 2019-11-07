Ельзі Госк – 31: ефектні виходи моделі на показах Victoria’s Secret

У середу, 7 листопада, свій день народження святкує успішна і красива модель Ельза Госк. Вже декілька років поспіль вона в списку "ангелів" Victoria’s Secret. Пропонуємо згадати найкращі покази шведської моделі.

З 14-ти років Ельзі поступали пропозиції щодо зйомок. В цьому віці і розпочалась її кар’єра, яку вона часто ставила на перерву через навчання та гру в баскетбол.

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З 2011 року Ельза почала брати участь у показах Victoria’s Secret. Перший ефір з її участю, який вийшов на екрани 29 листопада того ж року, відбувся у Нью-Йорку на початку місяця. Саме в це місто переїхала шведська модель, аби розвивати свою кар’єру. І вже з 2014 року Ельза офіційно стала "ангелом" Victoria’s Secret.



Ельза Госк на Victoria's Secret Show 2012 / Getty Images



Ельза Госк на Victoria's Secret Show (Pink Network) 2013 / Getty Images​



Ельза Госк на Victoria's Secret Show 2014 / Getty Images



Ельза Госк на Victoria's Secret Show 2015 / Getty Images

В 2016 році Ельзі Госк довірили відкривати шоу. Її поява була, як завжди, ефектною.



Ельза Госк відкриває Victoria's Secret Show 2016 / Getty Images



Ельза Госк відкриває Victoria's Secret Show 2016 / Getty Images

У 2017 році Ельза з'явилась на подіумі у яскраво-червоному наборі, який складався з бюстгальтера та трусиків, та з вогняними крилами за спиною. Лінійку "Nomadic Adventure", яку представляла Ельза Госк, асоціювали з подорожами Африкою та Бразилією. Про це свідчили вогняні кольори та яскравий бісер, який прикрашав комплект.



Ельза Госк на Victoria's Secret Show 2017 / Getty Images

У 2018 році найочікуванішим був вихід на подіум Ельзи Госк. Саме вона отримала честь показати найдорожчий виріб нової колекції Victoria's Secret – бюстгальтер із назвою The Dream Angels Fantasy Bra за мільйон доларів. Розкішний виріб прикрашений дорогоцінним камінням та створений дизайнерами Atelier Swarovski.



Ельза Госк представила найдорожче бра бренду на Victoria's Secret Show 2018 / Getty Images



Ельза Госк представила найдорожче бра бренду на Victoria's Secret Show 2018 / Getty Images