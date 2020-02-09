Ембер Герд здивувала вибором вбрання на урочисту церемонію: фото

Голлівудська акторка Ембер Герд привернула увагу всіх західних ЗМІ. На урочисте вручення премій Spirit Awards 2020 вона прийшла у костюмі з незвичним принтом.

Як відомо, кіноподія пройшла в ніч з 8 на 9 лютого у Санта-Моніці. Spirit Awards 2020 є однією з важливих кінопремій, тому на захід щороку приходять десятки знаменитих представників Голлівуду, які не тільки борються за престижні статуетки, але й підтримують своїх колег. Дрес-код для цієї премії не такий строгий як на Оскарі, тому зірки можуть одягати свої розкішні вечірні чи коктейльні сукні. Та Ембер Герд вирішила виділиттись на фоні інших красунь, обравши трендовий штанний костюм.

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Кіноакторка красувалась перед журналістами у вбранні з кутюрної колекції Fendi. Образ Ембер Герд складався зі штанів та піджака з об'ємними рукавами-ліхтариками, які були популярні у 1970-их роках. Ретро-стиль підкреслював і незвичний принт одягу, який прикував увагу всіх учасників Spirit Awards 2020. Очевидці так і не змогли ствердно відповісти, чи були на костюмі Ембер Герд зображені метелики, чи це якісь серця.

Ефектний образ Ембер Герд вирішила доповнити взуттям на підборах, якого не було видно через крій штанів. Десятки прикрас, які акторка підібрала до костюма, та заплетене волосся у косу завершили її look.



Ембер Герд на урочистій церемонії Spirit Awards 2020 / Getty Images



Акторка Ембер Герд / Getty Images