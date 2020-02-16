Ембер Герд знову подала до суду на Джонні Деппа: у справі фігурує одіозний Вайнштейн

Голлівудська акторка Ембер Герд не припиняє розбурхувати мережу новими скандалами щодо розлучення з Джонні Деппом. Днями зірка звернулась до суду з вимогою роздобути записи спілкування її колишнього коханого та одіозного продюсера Гарві Вайнштейна.

Як повідомляє Page Six, сталось це одразу після того, як Джонні Депп передав служителям Феміди аудіозаписи, на яких Ембер Герд зізналась, що підіймала руку на коханого. Тому актор фактично довів, що саме він був жертвою побоїв, а його колишня дружина маніпулює та дає неправдиві свідчення. Записи, за даними ЗМІ, були зроблені у 2015 році, коли пара тільки одружилась. Джонні Депп заявив, що змушений був покидати власне помешкання, коли його 33-річна кохана ставала "маніакально злою".

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Такі аргументи не оминула увагою Ембер Герд. Голлівудська зірка подала нове клопотання до суду, вимагаючи розглянути дружбу Джонні Деппа зі скандальним Гарві Вайнштейном. Відомо, що десятки жінок звинуватили хтивого продюсера у зґвалтуваннях та домаганнях. Саме сексуальне насилля спровокувало чималий резонанс у суспільстві та створення руху #MeToo.

Ембер Герд у заяві повідомила, що Джонні Депп неодноразово співпрацював з Гарві Ванштейном та перейняв від нього модель спілкування з жінками. Записи їхніх розмов, за словами представників акторки, можуть стати ключовими у судовій тяганині. У відповідь на це юристи Джонні Деппа пояснили, що роздобути такі записи фактично неможливо.

Вимоги є надмірними і вимагають надання документів, які належним чином не підлягають виявленню,

– зазначили представники Джонні Деппа.

Саме тому актор відмовився вкотре постати у Верховному суді Мнхеттена, де розглядають його скандальну справу з Ембер Герд.

Що відомо про шлюб Деппа і Герд? Джонні Депп та Ембер Герд пробуло в шлюбі з 2015 по 2017 рік. Упродовж цього часу пара демонструвала ідилію на червоних доріжках, а вдома влаштовувала сварки, які завершувались домашнім насиллям. Саме і це стало причиною їхнього розлучення, про що заявила Ембер Герд. Акторка звернулась до журналістів та надала докази того, що була жертвою домашнього насилля. Після скандальної судової тяганини вона змогла відсудити в ексчоловіка 7 мільйонів доларів, які пообіцяла віддати на благодійність.



У британському журналу GQ Джонні Депп заявив, що ніколи не робив наругу над своєю ексдружиною і в майбутньому не має наміру більше пов'язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою. Водночас Ембер Герд мала чимало бойфрендів після розлучення, а наразі перебуває у стосунках із кінорежисеркою Б'янкою Бутті.