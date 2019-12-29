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Емі Шумер вперше розповіла про складні пологи

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Акторка Емі Шумер / Instagram / @amyschumer

Американська комедійна акторка народила первістка у травні цьогоріч. Впродовж року вона активно ділилася враженнями від материнства на сторінках соціальних мереж. Новоспечена матуся ніколи не приховувала труднощів виховання малюка, проте вперше зізналася, що під час пологів життя дитини опинилося під загрозою.

38-річна акторка повідомила про поповнення в родині на особистій сторінці в інстаграмі, опублікувавши фото з сином Джином на лікарняному ліжку пологового будинку. Згодом, зірка продовжила ділитися відвертими подробицями материнського життя. Емі Шумер не приховувала, що перші місяці після пологів стали для неї неабияким випробуванням на стресостійкість. 

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Проте днями знаменитість вирішила пролити світло на свої пологи й зізналася, що ці спогади стали для неї найжахливішими. Лікарі ставили під сумнів те, що Емі Шумер зможе виносити й народити здорову дитину, адже раніше її попереджали про ризик безпліддя. 

Під час вагітності в акторки розвинувся токсикоз важкого ступеня, який супроводжувався нудотою. Це провокувало зневоднення та виснаження організму. Згодом у неї діагностували важку форму ендометріозу. Саме тому медики заборонили зірці народжувати самостійно, а провели пологи кесаревим розтином. 

Операція повинна була зайняти годину, максимум півтори. У мене це тривало понад три години через мій ендометріоз, і це було дійсно страшно,
– зізналася Ешлі Шумер. 

Молода матуся стверджує, що перебороти це випробування влалося лише завдяки підтримці чоловіка Кріса Фішера. Він був поряд під час пологів, тримав дружину за руку та не відривав свій погляд від її очей. 

 

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Теги: LifeStyle Зіркові діти Пологи
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