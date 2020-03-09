Емілі Блант здійснила світський вихід у сміливому образі: фото

Вчора, 8 березня, у найбільшому культурному центрі Нью-Йорка Лінкольн-центр відбулася довгоочікувана прем'єра фантастичного фільму жахів "Тихе місце 2". Захід зібрав чимало голлівудських зірок, які приголомшили своїми бездоганними образами. Не залишилася поза увагою папараці й Емілі Блант, яка зіграла у стрічці головну роль.

37-річна британська акторка вразила публіку сміливим образом на прем'єрі стрічки "Тихе місце 2". У знаковий день зірку, яка назавжди увійшла у світовий кінематограф завдяки зйомкам у найпопулярніших картинах – "Диявол носить Прада", "Дівчина у потягу" і "Мері Поппінс повертається", підтримав не менш знаменитий чоловік Джон Кразінські. Голлівудське подружжя стало колегами по знімальному майданчику, завоювавши любов прихильників.

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Для червоного хідника Емілі Блант обрала спокусливий образ, який вигідно підкреслив її тендітну фігуру. Так, вона позувала перед десятками камер у багряній шкіряній сукні від британського модельєра Alexander McQueen. Тугий корсет, шнурівка та мереживні вставки перетворили акторку на справжню ікону стилю у цей вечір.

Обтислу сукню довжини міді вона доповнила золотими босоніжками на високих підборах та невеликим клатчем. Ефектна білявка зібрала волосся у низький хвіст, продемонструвавши оригінальні сережки.

Багряне вбрання приголомшливо поєдналося з класичним блакитним костюмом чоловіка Джона Кразінські. Пара радо позувала на червоній доріжці заходу, не приховуючи романтичних почуттів.