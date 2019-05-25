Емілі Ратаковські підкреслила фігуру обтислому вбранні: фото

Модель Емілі Ратажковскі вже давно стала улюбленицею армії шанувальників у соціальних мережах завдяки пікантним знімкам, на яких вона демонструє свою спокусливу фігуру.

Звабливі знімки Емілі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Модель стала гостею ток-шоу Джиммі Феллон "The Tonight Show", для якого підібрала стильний та простий образ. Ратажковскі приміряла довгу сукню тілесного кольору з акцентом на оголеній спині.

Доповнили її образ розпущене волосся та насичений акцент на очах в макіяжі. На світлинах у мережі Емілі ще й продемонструвала пружні сідниці в обтислій сукні. Фото відразу стали популярними та за лічені години після публікації зібрали понад 600 тисяч вподобань від користувачів.



Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata



Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata